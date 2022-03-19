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Haberler Ekonomi Para parayı çekiyor! 30.000 TL'ye kaç para faiz alırım? İNG bank, Fibabanka, Akbank 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi!

Para parayı çekiyor! 30.000 TL'ye kaç para faiz alırım? İNG bank, Fibabanka, Akbank 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi!

32 günlük mevduat hesabı olanlar 2022 senesinde en yüksek getiriyi almaya devam ediyor. Bankaların yüksek mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirenlere özel avantajlı bankacılık hizmetleri de çoğu vatandaş amacıyla yarar sağladı. Türk Lirası birikimini ING Bank, Akbank ve Fibabanka gibi en yüksek faiz civarlarına sahip bankalara yatırılanlar bu dönemde de kârlı çıkmayı başardı. İşte en yüksek 32 günlük mevduat faiz seviyesine sahip bankalar&hellip;

19.03.2022 09:42 - Son Güncelleme: 19.03.2022 09:42
Para parayı çekiyor! 30.000 TL’ye kaç para faiz alırım? İNG bank, Fibabanka, Akbank 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi!

👉ING Bank Mevduat Faiz Oranları

ING Bank e – Turuncu Hesap %19 hoş geldin faizi ile en yüksek 32 günlük vadeli mevduat getirisini sunmayı başarıyor. İlk defa ING'li olanların yararlanabildiği yüksek faiz üstünlükleri 90 gün süresince devam ediyor.

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Para parayı çekiyor! 30.000 TL’ye kaç para faiz alırım? İNG bank, Fibabanka, Akbank 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi!

Hem de dijital kanallar üzerinden basit müracaat yöntemlerini de kullanarak birikimlerin en yüksek oranlarla değerlendirmek isteyenlere cazip teklifler sunulacak.

Para parayı çekiyor! 30.000 TL’ye kaç para faiz alırım? İNG bank, Fibabanka, Akbank 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi!

ING Bank e – Turuncu Hesap açtıranlar bu hesap ile 30 bin TL'sini 32 günlük vadede değerlendirmek isteyenler ise 474,74 TL net kazançla birikimlerini bankada tutukları her an amacıyla vade kapsamında kazanç elde edebilecekler.

Para parayı çekiyor! 30.000 TL’ye kaç para faiz alırım? İNG bank, Fibabanka, Akbank 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi!

👉Akbank Mevduat Faiz Oranları

Akbank vadeli mevduat hesabına parasını yatırmayı kabul edenlere %18,25 faiz oranları ile birikimlerini katlama fırsatı sunuluyor.

Para parayı çekiyor! 30.000 TL’ye kaç para faiz alırım? İNG bank, Fibabanka, Akbank 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi!

Stopaj üstünlükleri ile başka pek çok ayrıcalıktan yararlanarak kişilerin dilediği miktarda birikimini katlaması sağlanıyor. Son dönemde vadeli mevduat hesaplarına çoğalan ilgi yardımıyla kişilerin bankada paralarını tuttuğu prosese cazip oranlarda gelir elde etmesi sağlanıyor.

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