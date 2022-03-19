Para parayı çekiyor! 30.000 TL'ye kaç para faiz alırım? İNG bank, Fibabanka, Akbank 32 günlük mevduat faiz oranları güncellendi!
32 günlük mevduat hesabı olanlar 2022 senesinde en yüksek getiriyi almaya devam ediyor. Bankaların yüksek mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirenlere özel avantajlı bankacılık hizmetleri de çoğu vatandaş amacıyla yarar sağladı. Türk Lirası birikimini ING Bank, Akbank ve Fibabanka gibi en yüksek faiz civarlarına sahip bankalara yatırılanlar bu dönemde de kârlı çıkmayı başardı. İşte en yüksek 32 günlük mevduat faiz seviyesine sahip bankalar…
19.03.2022 09:42 - Son Güncelleme: 19.03.2022 09:42
👉ING Bank Mevduat Faiz Oranları
ING Bank e – Turuncu Hesap %19 hoş geldin faizi ile en yüksek 32 günlük vadeli mevduat getirisini sunmayı başarıyor. İlk defa ING'li olanların yararlanabildiği yüksek faiz üstünlükleri 90 gün süresince devam ediyor.
ING Bank e – Turuncu Hesap açtıranlar bu hesap ile 30 bin TL'sini 32 günlük vadede değerlendirmek isteyenler ise 474,74 TL net kazançla birikimlerini bankada tutukları her an amacıyla vade kapsamında kazanç elde edebilecekler.
👉Akbank Mevduat Faiz Oranları
Akbank vadeli mevduat hesabına parasını yatırmayı kabul edenlere %18,25 faiz oranları ile birikimlerini katlama fırsatı sunuluyor.