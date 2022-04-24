Bayram gelmeden bayram havası! Ve netleşti! Ay sonunu getiremeyen tüm vatandaşlara, ek bin 282 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

Zorlu ekonomik şartlar çerçevesinde geçinmekte zorlanan ve yeni dönem ile birlikte devlet tarafından duyurulmuş olan muhtaçlık sınırın altında bir gelire sahip olan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile nakdi ödeme yapılmaktadır. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan muhtaçlık aylığı hizmetine ilişkin ayrıntılar