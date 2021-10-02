Para kıracaksınız! Doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Bunu yapan yüzde 50 indirim sağlıyor! Sünger kullanarak...
Peş peşe açıklandı. Milyonları ilgilendiriyor. Bunu yapan yüzde 50 daha az ödüyor. Soğuk kış günleri geldi çattı. Bu anlamda doğal gaz bir hayli önem kazanmış durumda. Faturanızı düşürmek ve daha az ödemek sizin elinizde. Doğal gaz kullanımını düşürmek amacıyla yalıtım ve kombilerde birtakım kurallara uymak mühim farklar yaratıyor. Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğal gaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak yada petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur.
02.10.2021 10:01
- Son Güncelleme: 02.10.2021 10:01
Kapatma yerine düşük ayar mı?
Evden uzun süreli ayrılırken kombiyi kapatmak, kısa süreli dışarı çıkarken evi tekrar ısıtmamak amacıyla düşük ayarda çalıştırmak.
Ev ısınınca kombiyi düşük ayarda tutarak, odaları düşük harcamayla belli bir sıcaklıkta tutmak.
Oda termostatı ile oda ısısını sabit tutan kombilerden kullanmak.