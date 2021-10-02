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Haberler Ekonomi Para kıracaksınız! Doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Bunu yapan yüzde 50 indirim sağlıyor! Sünger kullanarak...

Para kıracaksınız! Doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Bunu yapan yüzde 50 indirim sağlıyor! Sünger kullanarak...

Peş peşe açıklandı. Milyonları ilgilendiriyor. Bunu yapan yüzde 50 daha az ödüyor. Soğuk kış günleri geldi çattı. Bu anlamda doğal gaz bir hayli önem kazanmış durumda. Faturanızı düşürmek ve daha az ödemek sizin elinizde. Doğal gaz kullanımını düşürmek amacıyla yalıtım ve kombilerde birtakım kurallara uymak mühim farklar yaratıyor. Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğal gaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak yada petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur.

02.10.2021 10:01 - Son Güncelleme: 02.10.2021 10:01
Para kıracaksınız! Doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Bunu yapan yüzde 50 indirim sağlıyor! Sünger kullanarak...

Vatandaşların doğal gaz tüketimini azaltması için önerilen bazı yöntemler şöyle:

Isıyı içeride tutun

Isıyı içeride tutan çift camlı pencereler kullanmak.

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Para kıracaksınız! Doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Bunu yapan yüzde 50 indirim sağlıyor! Sünger kullanarak...

Sürekli kullanılmayan banyo, mutfak gibi bölümlerin ısısını, oturma odasına göre daha düşük tutmak.

Dış cephe yalıtımı ile yüzde 50'ye varan ısı tasarrufu sağlamak.

Para kıracaksınız! Doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Bunu yapan yüzde 50 indirim sağlıyor! Sünger kullanarak...

Kaloriferlerin arka kısmına yalıtım levhası koyarak ısısı odaya yansıtmak.

Isı kaybını engellemek amacıyla kombi tesisatında oldukça düz borular kullanmak.

Odaların balkon kapılarında ve camlarında, sıcaklık kaybını engelleyecek sünger ve aynısı yalıtım malzemesi kullanmak.

Para kıracaksınız! Doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Bunu yapan yüzde 50 indirim sağlıyor! Sünger kullanarak...

Kapatma yerine düşük ayar mı?

Evden uzun süreli ayrılırken kombiyi kapatmak, kısa süreli dışarı çıkarken evi tekrar ısıtmamak amacıyla düşük ayarda çalıştırmak.

Ev ısınınca kombiyi düşük ayarda tutarak, odaları düşük harcamayla belli bir sıcaklıkta tutmak.

Oda termostatı ile oda ısısını sabit tutan kombilerden kullanmak.

Para kıracaksınız! Doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş açıklama! Bunu yapan yüzde 50 indirim sağlıyor! Sünger kullanarak...

Gündüz saatlerinde güneşten oldukça yararlanmak amacıyla perdeleri açık tutmak, geceleri ısı kaybını önlemek amacıyla perdeleri kapamak.

Kalorifer peteğinin önüne ya da üzerine, ısısı dağıtmasını engelleyecek objeler konulmaması, çamaşır asılmaması, perdelerin peteği kapatacak kadar uzun olmaması.

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