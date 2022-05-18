Ankete göre emekli taban aylığı 4.000 TL olacak! Maaşlara TÜFE enflasyon ayarı! Gözler 4 Temmuz'da: 1.100 TL ikramiye + ek artış! İşte kalem kalem emekli maaş zammı!
Emeklilerin Temmuz 2022 maaş zammı hesaplandı. 2022 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri eline geçecek parayı merakla bekliyor. TAKVİM hem gerçekleşen enflasyana göre yeni maaşları hesapladı... İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı detayları haberimizde yer alıyor!
18.05.2022 10:07 - Son Güncelleme: 18.05.2022 10:07
Emekli memur büyük bir merakla 4 Temmuz tarihine kilitlendi. 1- 8 Temmuz'da bayram ikrmaiyelerine kavuşacak emekliler, zam oranını ise aynı ay içinde öğrenecek. Önümüzdeki Mayıs ve Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zammı da netliğe kavuşmuş olacak. Enflasyon tahminlerine göre maaşlardaki artış %38'i aşmış olacak. Öte yandan ek iyileştirmeler de belli olacak. Peki, emekli zammı ile yeni maaşlar kaç TL olacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte emeklinin Temmuz kazancı haberimizde!