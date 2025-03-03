Para ihtiyacı olanlara nakit desteği: 25, 45 ve 55 bin TL alabilirsiniz

Faizsiz nakit kampanyaları, belirli koşulları karşılayan müşterilere sunulan avantajlı finansman seçeneklerinden biri. Popüler bankalar, yeni müşterilerine özel olarak sundukları bu fırsatlarla dikkat çekiyor. Ancak başvuru yapmadan önce bazı kriterlere dikkat etmek gerekiyor:
✅ Yeni Müşteri Olma Şartı: Daha önce ilgili bankada hesabınız olmaması gerekiyor.
✅ Kredi Notu: Findeks kredi notunuzun belirli bir seviyenin üzerinde olması istenebilir.
✅ Gelir Belgesi: Bankalar, ödeme gücünüzü görmek için gelir belgesi talep edebilir.
Bu şartları karşılayan kullanıcılar, bankaya gitmeden, tek tıkla faizsiz nakit desteğine başvurabilir.
Bankalar, özellikle yeni müşterilere yönelik çeşitli faizsiz nakit kampanyaları sunuyor. İşte bazı bankaların sunduğu faizsiz nakit fırsatları:
1️⃣ Akbank
💰 Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL
📆 Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi veya 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
2️⃣ Türkiye İş Bankası
💰 Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL
📆 Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans + 1 ay vadeli 30.000 TL Ek Hesap
3️⃣ Garanti BBVA
💰 Toplam Nakit Tutarı: 50.000 TL
📆 Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL kredi veya 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
4️⃣ QNB Finansbank
💰 Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL
📆 Vade: 3 ay vadeli 30.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
5️⃣ Enpara
💰 Toplam Nakit Tutarı: 50.000 TL
📆 Vade: 6 aya kadar faizsiz ve masrafsız kredi
6️⃣ TEB
💰 Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL
📆 Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
7️⃣ Yapı Kredi
💰 Toplam Nakit Tutarı: 25.000 TL
📆 Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans
8️⃣ Denizbank
💰 Toplam Nakit Tutarı: 45.000 TL
📆 Vade: 3 ay vadeli 20.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
9️⃣ ON
💰 Toplam Nakit Tutarı: 35.000 TL
📆 Vade: 6 ay vadeli 35.000 TL'ye kadar faizsiz kredi
🔟 Albaraka Türk
💰 Toplam Nakit Tutarı: 25.000 TL
📆 Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan finansman imkânı
✔ Bankaların Güncel Kampanyalarını Takip Edin: Kampanyalar belirli sürelerle güncellenebilir. Başvurudan önce en güncel bilgileri kontrol edin.
✔ Geri Ödeme Planınızı İyi Belirleyin: Vade süresi dolmadan geri ödeme yapabileceğinizden emin olun.
✔ Masraf ve Ücretleri Kontrol Edin: Bazı bankalar ek işlem ücreti veya sigorta talep edebilir.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır