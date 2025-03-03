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4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

Ramazan ayına özel fırsatlar ve sabit fiyat avantajlarıyla Tarım Kredi Market, 4-15 Mart 2025 tarihleri arasında müşterilerine cazip indirimler sunuyor. Peynir çeşitlerinden deterjanlara, bakliyattan hurmaya kadar birçok üründe fiyat düşüşü yaşanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 08:54
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

Tarım Kredi Market'in 4-15 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kampanyası başladı! Ramazan sofralarına özel tatlı çeşitleri, süt ve süt ürünleri, bakliyat ve hurma gibi temel gıdalarda fiyat avantajları sunuluyor.

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

🥩 Tavuk Baget, Bonfile Çeşitleri - 94,90₺ / 194,90₺
🧀 Sütaş Beyaz Peynir (900g) - 179,90₺
🐟 Dardanel Ayçiçek Yağlı Ton Balığı (3x75g) - 169,00₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

🍵 Çaykur Filiz Çay (1kg) - 219,50₺
🧊 Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) - 42,00₺
🧴 Bingo Yumuşatıcı (5L, Soft Lovely / Soft Sensitive) - 125,00₺
🧻 Aqua Bambu Kağıt Havlu (12'li) - 108,90₺
🚽 Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (3 Katlı, 40'lı) - 209,90₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

🛒 GIDA ÜRÜNLERİ VE ATIŞTIRMALIKLAR

🍪 Ülker Bisküvi Çeşitleri - %30 İNDİRİM
🥖 Tarım Kredi Osmançık Pirinç (5kg) - 225,00₺
🍚 Anadolu Ayçiçek Yağı (2L) - 134,90₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

🐟 Dardanel Ton Balığı (3x75g) - 169,00₺
🍵 Çaykur Filiz Çay (1kg) - 219,50₺
🍞 Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) - 42,00₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

🍽️ Tat Ketçap (650g) & Mayonez (560g) - 89,00₺
🥤 Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (2,5L) - 36,90₺
🍹 Sarıyer Gül Şerbeti (1L) - 21,90₺
🥤 Tarım Kredi %100 Meyve Suyu (1L) - 39,90₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

🥩 ET VE SÜT ÜRÜNLERİ

🧀 Sütaş Beyaz Peynir (900g) - 179,90₺
🧈 Tarsüt Tam Yağlı Beyaz Peynir (600g) - 140,90₺
🧀 Tarsüt Peynir Çeşitleri (Dilim, Örgü, Tel 250g) - 79,90₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

🥩 Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (180g) - 75,00₺
🥚 Tarım Kredi Organik Yumurta (10'lu) - 79,00₺
🧈 Tarsüt Tereyağı (1000g) - 329,00₺
🧀 Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000g) - 199,00₺
🧀 Tarsüt Taze Kaşar Peyniri (1000g) - 279,00₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

🥤 RAMAZAN'A ÖZEL İÇECEKLER

🍋 Tarım Kredi Limonata (1L) - 22,90₺
🍷 Tarım Kredi Limonata Karadut Aromalı (1L) - 24,90₺
🌺 Tarım Kredi Şerbet (1L) - 21,90₺
🍵 Tarım Kredi Altın Filiz Çay (3000g) - 515,00₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

🧼 TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ

🧴 Omo Sıvı Deterjan Çeşitleri (1690ml) - 169,90₺
🧺 Bingo Yumuşatıcı Çeşitleri (5L) - 125,00₺
🫧 EtiMaden AquaBor Toz Deterjan (6kg) - 139,90₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var

🧻 Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (40'lı, 3 katlı) - 209,90₺
🧻 Aqua Bambu Kağıt Havlu (12'li, 3 katlı) - 108,90₺
🧽 Mr. Oxy Temizlik Havlusu (100'lü) - 59,90₺
🫧 Elit Sıvı Krem Çeşitleri (750ml) - 29,90₺

4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var
4-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu geldi; Yüzde 30 indirim var