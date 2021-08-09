Para ihtiyacı olanlara ilaç olacak müjdeli haber! ATM'den kolayca çekilebiliyor! Mobilden başvuru oldukça basit... İhtiyaç kredisi çekecekler maliyet tablosu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bankaların müştelerine özel çeşitli kampanyanları bulunmaktadır. İhtiyaç kredisinde de kişiye özel çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Banka müşterileri ise kendi bütçesine en makul teklifi değerlendirerek başvuru işlemlerini tamamlıyor. 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve geri ödeme tablosuna dair tüm bilgileri haberimizde paylaştık.