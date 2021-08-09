BİM 10 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda cilt bakım kiti fırsatı! BİM'de bu hafta indirimlerle yer yerinden oynayacak!
BİM 10 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Aşure Günü'ne özel binbir çeşit malzemeler ve gıda ürünleri yer alıyor. Şimdiden alışveriş için liste yapmak isteyenler araştrımalara başladı. BİM aktüelde bu hafta dikkat çeken ürünler arasında; Naturalove Bileklik 2'li, Privacy Deodorant, Lipgloss, Maybelline Maskara, Eeose Kaş Kirpik Serumu, Elidor 1 Minute Süper Saç Kremi, Clinomyn Diş Macunu 75 ml, Simbat Kırık Ceviz İçi 400 gr, Alüminyum Kase 6'lı, Gliss Beauty Milk Saç Bakım Kremi, Şortlu Pijama Takımı, Naturalove Küpe, Naturalove Kolye ürünleri yer alıyor. İşte BİM 10 Ağustos aktüel ürünler kataloğu!
09.08.2021 16:51
- Son Güncelleme: 09.08.2021 16:51
BİM 10 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda cilt bakım kiti fırsatı! BİM'de bu hafta indirimlerle yer yerinden oynayacak! BİM 10 Ağustos aktüel ürünler arasında; Naturalove Bileklik 2'li, Privacy Deodorant, Lipgloss, Maybelline Maskara, Eeose Kaş Kirpik Serumu, Elidor 1 Minute Süper Saç Kremi, Clinomyn Diş Macunu 75 ml, Simbat Kırık Ceviz İçi 400 gr, Alüminyum Kase 6'lı, Gliss Beauty Milk Saç Bakım Kremi, Şortlu Pijama Takımı, Naturalove Küpe, Naturalove Kolye ürünleri yer alıyor.
Işıl Güzellik Sabunu 90 gr 3,50 TL
Signal Seyahat Seti 7,90 TL
Clinomyn Diş Macunu 75 ml 13,90 TL
Listerine Ağız Bakım Suyu 250 ml 11,90 TL
Doğal Kabak Lif 12,90 TL