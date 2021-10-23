Para ihtiyacı olanlar dikkat! Ayda sadece 184 TL ile ihtiyaç kredisini kaçırmayın! Garanti, Akbank, İNG faiz oranları…

Para sıkıntısı çeken vatandaşlar özellikle pandemiden dolayı ekonomik olarak sorun yaşayanlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ederek araştırmaya başladı. İhtiyaç kredinizi ayda sadece 184 TL ödeyerek alabilirsiniz bunun için başvuru şartlarını taşımanız ve istediğiniz bankaya başvuru yapmanız yeterli. Peki ING, İş Bankası, Akbank, Garanti daha pek çok bankanın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? Günlük harçlık gibi denk gelen taksit ödemeleri ile nakit sorununuza kolay çözüm bulabilirsiniz. İşte bankaların ihityaç kredisi şartları ve faiz oranları haberimizde yer alıyor.