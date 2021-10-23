Konut alacaklara müjde! 180 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi imkanı! Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank faiz oranları…
Ev almak milyonlarca vatandaşın hayalidir ve bu hayale ulaşabilmek için kredi şartlarını araştırıyor. Pek çok kişi Ziraat Bankası, Halkbank, TEB gibi bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor ve nasıl güncellemeler olduğunu merak ediyor. 180 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi fırsatının yanı sıra farklı tutarlarda da kredi çekebilirsiniz. 2021 Ekim ayı bankaların konut kredisi faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Herkesin hayali bir gün ev sahibi olmaktır ve birikmişlerinin yanı sıra bankalardan kredi çekerek kolay geri ödemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki faiz oranları düştü mü, ev almak isteyenler ne kadar geri ödeme yapacak? 180 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi fırsatı yoğun ilgi görüyor ve Ziraat Bankası, Halkbank, TEB daha pek çok bankanın faiz oranları merak ediliyor. Sık sık kampanyalarını ve faiz oranlarını güncelleyen bankaların 2021 yılı Ekim ayı konut kredisi faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: yüzde 1.59
Taşıt kredisi (kaskolu): yüzde 1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): yüzde 1.63
Konut kredisi: yüzde 1.41
VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.61
SarıPanjur Konut Kredisi: yüzde 1,37
Taşıt kredisi: yüzde 1.50
HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: yüzde 1,63
Konut kredisi: yüzde 1,38
Taşıt kredisi: yüzde 1,54
FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?
Merkez Bankası'nın 100 puan faiz indirimi sonrası banka faiz oranlarında büyük oranda bir oranda değişim olmadı. Güncel 2021 Ekim konut kredisi faiz oranları şöyle;