Konut alacaklara müjde! 180 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi imkanı! Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank faiz oranları…

Herkesin hayali bir gün ev sahibi olmaktır ve birikmişlerinin yanı sıra bankalardan kredi çekerek kolay geri ödemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki faiz oranları düştü mü, ev almak isteyenler ne kadar geri ödeme yapacak? 180 ay vadeli 200.000 TL konut kredisi fırsatı yoğun ilgi görüyor ve Ziraat Bankası, Halkbank, TEB daha pek çok bankanın faiz oranları merak ediliyor. Sık sık kampanyalarını ve faiz oranlarını güncelleyen bankaların 2021 yılı Ekim ayı konut kredisi faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.