En az 3 bin 460 lira... Evli, bekar, 1, 2, 3, 4 çocuklu- çocuksuz AGİ ücreti kaç TL olacak? 2022 AGİ zam tablosu netleşti!
Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde asgari ücret ve AGİ hakkında hesaplamalar sıklıkla konuşulur oldu. Asgari geçim indirimi olarak malum katkı yardımıyla yurttaşlar rahat bir nefes alıyor. Çocuk sayısı ve çağdaş duruma göre de ödenen miktar farklılaşıyor. Peki, AGİ ne kadar? Evli, bekar, 1, 2, 3, 4 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? İşte 2022 AGİ hesaplama işlemine dair merak edilenler!
Milyonlarca çalışanın gündeminde 2022 yılı asgari ücret ve AGİ yer alıyor. Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde asgari ücret beklentileri sık sık konuşulur oldu. Merkez Bankası 2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yılsonu enflasyon beklentisi 17,63 olarak öngörüldü. Böylece asgari ücret zam beklentisi de artmış oldu. Veriler açıklandıkça asgari ücret konusunda ipuçları da beraberinde gelmeye başladı. Bu bağlamda bir diğer merak edilen mevzu Asgari Geçim İndirimi oldu. Asgari geçim indirimi olarak bilinen katkı sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Çocuk sayısı ve medeni duruma göre de ödenen miktar farklılaşıyor. Peki, 2022 yılı bekar, çocuklu ve çocuksuz çalışan için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kaç TL olacak? İşte son gelişmeler!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR?
Asgari ücret 2022 zam seviyesi şimdilik belli değil. Asgari ücret zam seviyesi 2022 senesi amacıyla Aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam seviyesi yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam seviyesi da geride bıraktığımız sene olduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret ön görüsü 3500-3700 TL arasında olması öngörü ediliyor.
İŞTE MİLYONLARIN MERAK ETTİĞİ YENİ HESAP
Asgari ücret 2022'nin yukarıdaki hesapta olduğun gibi yüzde 22,63 oranında yükseleceği öngörülürse brüt ücretin 4.385 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.460 lirayı geçeceği tahmin edilebilir.
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sendikaları ve İşveren Sendikaları arasında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu doğrultusundan 3 seans ile zam pazarlığı yapılıyor.
Birinci seans işçi sendikalarının ev sahipliğinde, ikinci seans işveren sendikalarının ev sahipliğinde ve son seans ise bakanlığın ev sahipliğinde yapılırken en geç Aralık ayının son haftası içinde net asgari ücret zammı belirlenerek ilan edilmiş oluyor.
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?
Açılımı 'asgari geçim indirimi' olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir.