En az 3 bin 460 lira... Evli, bekar, 1, 2, 3, 4 çocuklu- çocuksuz AGİ ücreti kaç TL olacak? 2022 AGİ zam tablosu netleşti!

Milyonlarca çalışanın gündeminde 2022 yılı asgari ücret ve AGİ yer alıyor. Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde asgari ücret beklentileri sık sık konuşulur oldu. Merkez Bankası 2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yılsonu enflasyon beklentisi 17,63 olarak öngörüldü. Böylece asgari ücret zam beklentisi de artmış oldu. Veriler açıklandıkça asgari ücret konusunda ipuçları da beraberinde gelmeye başladı. Bu bağlamda bir diğer merak edilen mevzu Asgari Geçim İndirimi oldu. Asgari geçim indirimi olarak bilinen katkı sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Çocuk sayısı ve medeni duruma göre de ödenen miktar farklılaşıyor. Peki, 2022 yılı bekar, çocuklu ve çocuksuz çalışan için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kaç TL olacak? İşte son gelişmeler!