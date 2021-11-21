Mutluluk ayakları yerden kesecek indirim! 1.20 müjdesini duyan bankaya akın etti! 21 Kasım Garanti, Akbank, Ziraat kredi faiz oranları

Mutluluk ayakları yerden kesecek indirim! 1.20 müjdesini duyan bankaya akın etti! 21 Kasım Garanti, Akbank, Ziraat kredi faiz oranlarında yaşanan değişim merak konusu olmaya başladı. Bankalar yüzleri güldürecek gelişmeyi son dakika duyurdu! %1.20 müjdesini duyan bankaya koşuyor! 20 Kasım Ziraat, Vakıf, TEB faiz oranları yapılan indirim sonrası araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları daire almak isteyen vatandaşları sevindirecek bir açıklama yaptı. Geçen ay konut kredisi faizini 1,29'a indiren kamu bankaları bu hafta da indirim yaparak konut kredisi faiz oranını 1,20'ye düşürdü. Yaşanan bu gelişmenin hemen arkasından faiz oranları araştırılıyor.