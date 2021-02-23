Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız... Bankaların mobil uygulamaları üzerinden para transferi esnasında o alanı doldurmazsanız borç gönderdiğinizde çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde mobil uygulamalardan ya da ATM'lerden havale ya da EFT yapan vatandaşlar 'açıklama' kısmıyla karşı karşıya geliyor. Yargıtay para transferiyle ilgili emsal bir karar aldı. EFT ile verilen borçların geri ödenmemesine yönelik emsal karara imza attı.