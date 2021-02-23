Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız...
Bankaların mobil uygulamaları üzerinde gün içerisinde yüz binlerce EFT ve havale işlemi yapılıyor. Ancak borç gönderirken dikkat edilmesi gereken bir yer var. Karşımıza çıkan açıklama kısmına belki de pek çok kişi bir şey yazmıyor. Bu kapsamda önemli bir karar verildi. Borç verirken EFT açıklama kısmına borç olduğuna dair bilgi girilmesi gerekiyor. Borç gönderenlerin dikkat etmesi gereken bir alan bulunuyor. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine karar verdi.
Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız... Bankaların mobil uygulamaları üzerinden para transferi esnasında o alanı doldurmazsanız borç gönderdiğinizde çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde mobil uygulamalardan ya da ATM'lerden havale ya da EFT yapan vatandaşlar 'açıklama' kısmıyla karşı karşıya geliyor. Yargıtay para transferiyle ilgili emsal bir karar aldı. EFT ile verilen borçların geri ödenmemesine yönelik emsal karara imza attı.
Babasına emekli olabilmesi için SGK'ya ödemesi amacıyla 16 bin euro borç veren evlat, babası ölünce annesinden parayı geri istedi. Parayı alamayınca da mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti.