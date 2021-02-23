Bugünkü
Takvim

Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız...

Bankaların mobil uygulamaları üzerinde gün içerisinde yüz binlerce EFT ve havale işlemi yapılıyor. Ancak borç gönderirken dikkat edilmesi gereken bir yer var. Karşımıza çıkan açıklama kısmına belki de pek çok kişi bir şey yazmıyor. Bu kapsamda önemli bir karar verildi. Borç verirken EFT açıklama kısmına borç olduğuna dair bilgi girilmesi gerekiyor. Borç gönderenlerin dikkat etmesi gereken bir alan bulunuyor. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine karar verdi.

23.02.2021 20:55 - Son Güncelleme: 23.02.2021 20:55
Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız...

Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız... Bankaların mobil uygulamaları üzerinden para transferi esnasında o alanı doldurmazsanız borç gönderdiğinizde çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde mobil uygulamalardan ya da ATM'lerden havale ya da EFT yapan vatandaşlar 'açıklama' kısmıyla karşı karşıya geliyor. Yargıtay para transferiyle ilgili emsal bir karar aldı. EFT ile verilen borçların geri ödenmemesine yönelik emsal karara imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız...

Babasına emekli olabilmesi için SGK'ya ödemesi amacıyla 16 bin euro borç veren evlat, babası ölünce annesinden parayı geri istedi. Parayı alamayınca da mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay; borç vermek maksadıyla yapılan banka havalesinde açıklama kısmına paranın gönderiliş nedeni yazılması gerektiğine hükmetti.

Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız...

Dekontta havale ile ilgili açıklama olmadığı, bu nedenle de davacı tarafından davaya konu edilen paranın borç olarak gönderildiği iddiasının ispatlanması gerekeceğini savunarak davanın reddini istedi.

Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız...

Mahkeme; davalının 1/4 miras payı oranında davanın kısmen kabulüne hükmetti. Her iki taraf avukatı da mahkeme kararını temyiz edince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi.

Para gönderirken buna dikkat! EFT ve havale işleminde paranız yanabilir! O alanı doldurmazsanız...

NE OLDU?

Film senaryosuna konu olabilecek dava süreci; yıllardır emeklilik hayali kuran babanın, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeyeceği sigorta pirim borcunu ödemek için yurt dışında yaşayan oğlundan borç para istemesiyle başladı.