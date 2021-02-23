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Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte 100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar

Dünyayı ele geçiren koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin olmaması ikinci el araba fiyatlarını zirveye taşıdı. Sahibinden ikinci el araç almak isteyenler sıfır araca yakın fiyatları görünce şoke oldu. Son dönemde ikinci el araç fiyatlarındaki yüzde 15'lik düşüş, araba almak isteyenleri de umutlandırdı. İşte ikinci eldeki düşüş sonrası 100 bin TL altında alınabilecek arabalar…

23.02.2021 09:31 - Son Güncelleme: 23.02.2021 09:31
Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte 100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı ve kredi faizlerindeki yükseliş sonrası fiyatları uçuşa geçen ikinci el araç piyasasında rüzgar tersine döndü.

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Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte 100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar

İkinci el araç piyasasında yaprak kımıldamazken fiyatlarda ise yüzde 15 civarında düşüş yaşandı.

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte 100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar

Tüketiciler ise ikinci el piyasasında ortaya çıkan tablo sonrası bütçelerine uygun ikinci el araçları araştırıyor ve bütçelerine uygun hangi modellerin olduğunu merak ediyor.

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte 100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar

İşte 100 bin TL ve 100 bin km'nin altındaki 10 yaşına kadar alınabilecek ikinci el otomobiller...

Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte 100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar

Fiat Albea 2011 - 2012 model