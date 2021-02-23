Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! İşte 100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar
Dünyayı ele geçiren koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin olmaması ikinci el araba fiyatlarını zirveye taşıdı. Sahibinden ikinci el araç almak isteyenler sıfır araca yakın fiyatları görünce şoke oldu. Son dönemde ikinci el araç fiyatlarındaki yüzde 15'lik düşüş, araba almak isteyenleri de umutlandırdı. İşte ikinci eldeki düşüş sonrası 100 bin TL altında alınabilecek arabalar…
23.02.2021 09:31
- Son Güncelleme: 23.02.2021 09:31