Para biriktirmenin en kolay 10 yolu
Tasarruf yapabilmek kişiler kadar ülke ekonomileri için de çok önemli. Peki en kolay nasıl tasarruf edebiliriz? Birikim yapmanın püf noktaları nelerdir? Birikim yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte 31 Ekim 2018 Dünya Tasarruf Günü'nde birikim yapabilmenin püf noktalarını sizler için derledik.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 09:25:11 Güncelleme: 09:50:12
Tasarrufa evden başlayın
İlk önce evinizde gereksiz harcamaların önünü kesin. Elektrik faturalarını azaltmak için enerji tasarruflu ürünler kullanın. Yalıtımınızı doğru yapıp doğalgaz faturalarını düşürün. Alışverişe tok gidin ve listenizin dışına çıkmayın. Marketlerde indirim dönemlerini takip edin.
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