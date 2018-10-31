Para biriktirmenin en kolay 10 yolu

Tasarruf yapabilmek kişiler kadar ülke ekonomileri için de çok önemli. Peki en kolay nasıl tasarruf edebiliriz? Birikim yapmanın püf noktaları nelerdir? Birikim yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte 31 Ekim 2018 Dünya Tasarruf Günü'nde birikim yapabilmenin püf noktalarını sizler için derledik.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 09:25:11 Güncelleme: 09:50:12
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Para biriktirmenin en kolay 10 yolu

Tasarrufa evden başlayın
İlk önce evinizde gereksiz harcamaların önünü kesin. Elektrik faturalarını azaltmak için enerji tasarruflu ürünler kullanın. Yalıtımınızı doğru yapıp doğalgaz faturalarını düşürün. Alışverişe tok gidin ve listenizin dışına çıkmayın. Marketlerde indirim dönemlerini takip edin.

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Para biriktirmenin en kolay 10 yolu

Borçlarınızı bitirin
Para biriktirmeye başlamadan önce mevcut borçlarınızdan kurtulun. Özellikle banka kredisi gibi faiz işleyen borçları asla geciktirmeyin.

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Para biriktirmenin en kolay 10 yolu

Gereksiz masraftan kurtulun
Para biriktirmek için bazı özel zevklerden vazgeçmeniz gerekebilir. Önceliği sigara, alkol gibi sizi sağlığınızdan da eden harcamalara verebilirsiniz.

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Para biriktirmenin en kolay 10 yolu

Küçük küçük biriktirin
Geliriniz düşükse para biriktirmeye küçük küçük başlayın. Bir kavanozu kumbara olarak kullanabilirsiniz. İçine attığınız bozuk paraların ne kadar çoğaldığını görünce motivasyonunuz da artacaktır.

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Para biriktirmenin en kolay 10 yolu

Maaş zammını unutun
Maaşınıza zam geldiğinde aradaki farkı tasarruf için kenara atın. Çok gerekmedikçe de harcamayın. Bu para ilerde çok işinize yarayabilir.

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