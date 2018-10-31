Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Emekli Ocak zam oranı ne kadar?
Emekliler gözlerini 2019 Ocak zammına çevirdi. Milyonlarca haber buradan gelecek müjdeyi bekliyor. Emeklilerin zam oranı enflasyon rakamına göre belli oluyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Buna göre Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,5 olarak açıkladı. Peki 2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu? Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Ocak zam oranı belli oldu mu? Memur zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar...
Yeni Ekonomi Programı'nda bu yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olarak belirlendi. Bu da 2018 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranını yüzde 10.65'e çekti. Bu oran hem zam hem fark anlamına geliyor.
Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile 3 milyon memur bu yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon oranını bekliyor.
Çünkü 2018 yılının ikinci 6 ayında oluşacak enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını, memurların ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp almayacağını belirliyor.
Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Yapılan yeni tahmine göre yıl sonu enflasyon oranının yüzde 23.5 olması bekleniyor. Peki Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşirse emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emeklinin Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu? İşte emekli Ocak zammı ile ilgili detaylar...