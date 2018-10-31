Emekli 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Emekli Ocak zam oranı ne kadar?

Yeni Ekonomi Programı'nda bu yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olarak belirlendi. Bu da 2018 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranını yüzde 10.65'e çekti. Bu oran hem zam hem fark anlamına geliyor.

Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile 3 milyon memur bu yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon oranını bekliyor.

Çünkü 2018 yılının ikinci 6 ayında oluşacak enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını, memurların ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp almayacağını belirliyor.