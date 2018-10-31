KİT çalışanları kadroya ne zaman geçecek? KİT çalışanlarının kadroya geçme şartları neler?

KİT çalışanı on binlerce kişi gözünü hükümetten gelecek olan kadro müjdesi haberine çevirdi. Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 1 milyon taşeronun kadroya geçmesinin ardından Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışanların durumlarının ne olacağı merak ediliyordu. Ancak geçtiğimiz gün KİT'lileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2019 Yatırım ve Fİnansman Programı'yla ilgili yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında KİT'lilere müjde verildi. Peki ama KİT'liler ne zaman kadroya geçecek? Hangi KİT çalışanları kadroya alınacak? KİT çalışanlarının kadroya geçme şartları neler? İşte KİT'liler ile ilgili son gelişmeler...

31 Ekim 2018 Çarşamba, 08:07:58 Güncelleme: 08:15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





