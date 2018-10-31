KİT çalışanları kadroya ne zaman geçecek? KİT çalışanlarının kadroya geçme şartları neler?
KİT çalışanı on binlerce kişi gözünü hükümetten gelecek olan kadro müjdesi haberine çevirdi. Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 1 milyon taşeronun kadroya geçmesinin ardından Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışanların durumlarının ne olacağı merak ediliyordu. Ancak geçtiğimiz gün KİT'lileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2019 Yatırım ve Fİnansman Programı'yla ilgili yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında KİT'lilere müjde verildi. Peki ama KİT'liler ne zaman kadroya geçecek? Hangi KİT çalışanları kadroya alınacak? KİT çalışanlarının kadroya geçme şartları neler? İşte KİT'liler ile ilgili son gelişmeler...
"KİT ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."
İSTİHDAM ŞARTLARI
KİT işçilerine yapılacak sınav, daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslarla aynı olacak. Kararda ayrıca yeni alınacak personelle ilgili bazı yenilikler sıralandı. Buna göre; 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel atanabilecek. 2019'da emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak. İlaveten atanacak personel sayısı, 2018'de ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.