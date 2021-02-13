Başvurana derhal ödeniyor! Masraf derdi de yok hızlıca 75 bin liraya kadar ödenecek! İşlem oldukça kolay...

İhtiyaç kredisinde 36 aya varan fırsatlarla cazip teklifleri nakit ihtiyacı olanların gündeminde yer ediniyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında yerini koruyor.