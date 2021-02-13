Başvurana derhal ödeniyor! Masraf derdi de yok hızlıca 75 bin liraya kadar ödenecek! İşlem oldukça kolay...
Anında para ihtiyacı olanlar için bankalar tekliflerini yeniledi. Bankalar tarafından duyurulan ihtiyaç kredisi faiz oranları anbean takip ediliyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasındaki yerini aldı.
İhtiyaç kredisinde 36 aya varan fırsatlarla cazip teklifleri nakit ihtiyacı olanların gündeminde yer ediniyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında yerini koruyor.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 1,90 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 410 lira 19 kuruş.
25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,74. Aylık taksit tutarı 994,74 TL.
50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,56. Aylık taksit tutarı 1.921,55 TL.