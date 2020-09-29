Artık e-Devlet üzerinden yapılacak! Vatandaşı isyan ettirmişti, çile sona eriyor... Abonelikte iptal...

FESİH E-DEVLET'TEN

"28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin, 'fesihte takip edilecek usul ve feshin sonuçları' başlıklı 23'üncü maddesinin, 'Aboneler abonelik sözleşmelerini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilir. Aboneler, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini; a) İşletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili temsilcisine yazılı olarak yapmak, b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek, c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak, ç) Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak, suretiyle işletmecilerine iletirler.