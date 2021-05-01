RAMAZAN İMSAKİYE
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Pandemi maddi destek nasıl alınır? Kimler 1.100 TL yardım parası alabilir? 1.100 TL pandemi parası E-Devlet başvuru!

Pandemi döneminde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Tam kapanma döneminde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ödeme gelecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL pandemi parası verilecek. Peki, pandemi maddi destek nasıl alınır? İşte pandemi parası alma yolları!

01.05.2021 12:44 - Son Güncelleme: 01.05.2021 12:45
Pandemi maddi destek nasıl alınır? Kimler 1.100 TL yardım parası alabilir? 1.100 TL pandemi parası E-Devlet başvuru!

Pandemi maddi destek nasıl alınır? 1.100 TL pandemi parası almak isteyen vatandaşlar için başvuru ekranı açıldı. Corona virüs salgını sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası verileceği duyuruldu. Peki pandemi parası nasıl alınır? İşte E-Devlet pandemi parası başvuru ekranı!

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Pandemi maddi destek nasıl alınır? Kimler 1.100 TL yardım parası alabilir? 1.100 TL pandemi parası E-Devlet başvuru!

Corona virüs sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan destek ödemesini 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Pandemi maddi destek nasıl alınır? Kimler 1.100 TL yardım parası alabilir? 1.100 TL pandemi parası E-Devlet başvuru!

1100 TL'lik yardım başvurusu E-Devlet üzerinden yapılacak.

Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

T.C Kimlik Numarınızın son hanesine göre;

0 - Pazartesi

2 - Salı

4 - Çarşamba

6 - Perşembe

8 - Cuma

Pandemi maddi destek nasıl alınır? Kimler 1.100 TL yardım parası alabilir? 1.100 TL pandemi parası E-Devlet başvuru!

Günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

Pandemi maddi destek nasıl alınır? Kimler 1.100 TL yardım parası alabilir? 1.100 TL pandemi parası E-Devlet başvuru!

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

- AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlandı.

- Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecek.