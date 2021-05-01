Pandemi maddi destek nasıl alınır? Kimler 1.100 TL yardım parası alabilir? 1.100 TL pandemi parası E-Devlet başvuru!
Pandemi döneminde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Tam kapanma döneminde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ödeme gelecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL pandemi parası verilecek. Peki, pandemi maddi destek nasıl alınır? İşte pandemi parası alma yolları!
01.05.2021 12:44
- Son Güncelleme: 01.05.2021 12:45
Pandemi maddi destek nasıl alınır? 1.100 TL pandemi parası almak isteyen vatandaşlar için başvuru ekranı açıldı. Corona virüs salgını sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası verileceği duyuruldu. Peki pandemi parası nasıl alınır? İşte E-Devlet pandemi parası başvuru ekranı!