A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor. Market zincirlerinin binlerce şubesinde belirli ürünlerin satışını gerçekleştiriliyor. Son olarak marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak.