A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor
Marketlerin aktif satışını yaptığı bazı ürünlerin raflardan kaldırılması gündeme geldi. Marketler için hazırlanan taslak kabul edildiğinde artık bazı ürünler raflarda yer almayacak. Cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı için yeni gelişmeler yaşandı. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Bilindiği üzere haftanın iki günü marketlerde aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.
A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor. Market zincirlerinin binlerce şubesinde belirli ürünlerin satışını gerçekleştiriliyor. Son olarak marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak.