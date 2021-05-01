RAMAZAN İMSAKİYE
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A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor

Marketlerin aktif satışını yaptığı bazı ürünlerin raflardan kaldırılması gündeme geldi. Marketler için hazırlanan taslak kabul edildiğinde artık bazı ürünler raflarda yer almayacak. Cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı için yeni gelişmeler yaşandı. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Bilindiği üzere haftanın iki günü marketlerde aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.

01.05.2021 13:53 - Son Güncelleme: 01.05.2021 13:56
A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor

A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor. Market zincirlerinin binlerce şubesinde belirli ürünlerin satışını gerçekleştiriliyor. Son olarak marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak.

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A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor

Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerinin karşılanması ve bu kesimin korunması hedefleniyor.

A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor

O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK

Taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

A101, ŞOK ve BİM marketlerde en çok satılan ürünlerdendi! Kabul edildiği an satışı iptal edilecek! Artık tarih oluyor

Taslağa göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.