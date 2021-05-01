Kredi faizinde ayın ilk yenilikleri! En cazip teklifler geliyor! Mayıs 2021 Garanti, Vakıf, TEB faiz oranları kaç oldu?

Kredi faizinde ayın ilk yenilikleri geliyor ve en cazip teklifler çeşitli ihtiyaçlar üzerine kredi çekecekler tarafından sıkı takibe alındı. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli oldu. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenilenmektedir. Konut kredisinde Vakıfbank'ta 1,32 oranla en uygun faiz oranı olarak görülmektedir.

01.05.2021 11:51 - Son Güncelleme: 01.05.2021 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





