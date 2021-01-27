Pandemi bile durdurmadı: Türkiye’ye yönelik IMF’den moralleri yükselten tahmin... Dolar/TL kuru değer kazandı
2020 yılında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sadece insanların yaşamını kaybetmesine sebep olmadı, aynı zamanda küresel anlamda bir ekonomik durgunluk yaşatıyor. Fakat pandemiye rağmen Türkiye attığı güçlü adımlarla büyümesini sürdürdü. IMF'den moralleri yükselten bir tahmin geldi. Fona göre Türkiye bu yıl yüzde 6 büyüyecek. Dolar/TL kuru da değer kazandı.
27.01.2021 07:00
- Son Güncelleme: 27.01.2021 07:00