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Pandemi bile durdurmadı: Türkiye’ye yönelik IMF’den moralleri yükselten tahmin... Dolar/TL kuru değer kazandı

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sadece insanların yaşamını kaybetmesine sebep olmadı, aynı zamanda küresel anlamda bir ekonomik durgunluk yaşatıyor. Fakat pandemiye rağmen Türkiye attığı güçlü adımlarla büyümesini sürdürdü. IMF'den moralleri yükselten bir tahmin geldi. Fona göre Türkiye bu yıl yüzde 6 büyüyecek. Dolar/TL kuru da değer kazandı.

27.01.2021 07:00 - Son Güncelleme: 27.01.2021 07:00
Pandemi bile durdurmadı: Türkiye’ye yönelik IMF’den moralleri yükselten tahmin... Dolar/TL kuru değer kazandı

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sadece insanların yaşamını kaybetmesine sebep olmadı, aynı zamanda küresel anlamda bir ekonomik durgunluk yaşatıyor.

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Pandemi bile durdurmadı: Türkiye’ye yönelik IMF’den moralleri yükselten tahmin... Dolar/TL kuru değer kazandı

Fakat pandemiye rağmen Türkiye attığı güçlü adımlarla büyümesini sürdürdü. IMF'den moralleri yükselten bir tahmin geldi. Fona göre Türkiye bu yıl yüzde 6 büyüyecek.

Pandemi bile durdurmadı: Türkiye’ye yönelik IMF’den moralleri yükselten tahmin... Dolar/TL kuru değer kazandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) da aldığı tedbirlerle ekonomide yaşanacak olası bozulmaların önüne geçerek riskleri minimize eden Türkiye'nin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Pandemi bile durdurmadı: Türkiye’ye yönelik IMF’den moralleri yükselten tahmin... Dolar/TL kuru değer kazandı

Böylece IMF, yüzde 5 olan tahminini de 1 puan artırmış oldu. Son dönemde TL'deki değer artışıyla benzer ekonomilerden pozitif ayrışan Türkiye piyasaları bu açıklamayla yüksek moral buldu.

Pandemi bile durdurmadı: Türkiye’ye yönelik IMF’den moralleri yükselten tahmin... Dolar/TL kuru değer kazandı

IMF'den gelen pozitif tahmin, Türkiye'de ekonomide atılan adımlarla sağlanan hızlı toparlanmanın uluslararası kurumlarda da karşılığını bulduğu şeklinde yorumlandı.