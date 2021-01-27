Bağış yap vergiyi indir: Şirket ya da şahıs fark etmiyor... İşte o derneklerin listesi
2021 yılı ile beraber vatandaşlar çeşitli vergilerini ödemeye başladılar. Vergi ödeyen kişilerin ödeme yaparken ya da çeşitli derneklere bağış yaptıktan sonra akıllarına takılan bir soru var. Bağış ile ödenilen verginin miktarı düşer mi? Şirketlerin ya da şahısların çeşitli kuruluşlara yapacakları yardım ve bağışları vergiden düşürme imkanları var. İşte o şartlar ve derneklerin listesi
27.01.2021 07:00
- Son Güncelleme: 27.01.2021 07:00