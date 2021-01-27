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Bağış yap vergiyi indir: Şirket ya da şahıs fark etmiyor... İşte o derneklerin listesi

2021 yılı ile beraber vatandaşlar çeşitli vergilerini ödemeye başladılar. Vergi ödeyen kişilerin ödeme yaparken ya da çeşitli derneklere bağış yaptıktan sonra akıllarına takılan bir soru var. Bağış ile ödenilen verginin miktarı düşer mi? Şirketlerin ya da şahısların çeşitli kuruluşlara yapacakları yardım ve bağışları vergiden düşürme imkanları var. İşte o şartlar ve derneklerin listesi

27.01.2021 07:00 - Son Güncelleme: 27.01.2021 07:00
Bağış yap vergiyi indir: Şirket ya da şahıs fark etmiyor... İşte o derneklerin listesi

2021 yılı ile beraber vatandaşlar çeşitli vergilerini ödemeye başladılar. Vergi ödeyen kişilerin ödeme yaparken ya da çeşitli derneklere bağış yaptıktan sonra akıllarına takılan bir soru var.

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Bağış yap vergiyi indir: Şirket ya da şahıs fark etmiyor... İşte o derneklerin listesi

Bağış ile ödenilen verginin miktarı düşer mi? Şirketlerin ya da şahısların çeşitli kuruluşlara yapacakları yardım ve bağışları vergiden düşürme imkanları var. İşte o şartlar ve derneklerin listesi

Bağış yap vergiyi indir: Şirket ya da şahıs fark etmiyor... İşte o derneklerin listesi

HANGİ BAĞIŞLAR VERGİDEN İNDİRİLİR?

Bağış yap vergiyi indir: Şirket ya da şahıs fark etmiyor... İşte o derneklerin listesi

Kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için yüzde 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

Bağış yap vergiyi indir: Şirket ya da şahıs fark etmiyor... İşte o derneklerin listesi

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.