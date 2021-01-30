Bankalarda son dakika kredi faiz depremi! Bir anda değişiyor! Ziraat, Finansbank, Garanti, TEB, Ziraat, Akbank kredi faiz oranları

Kredi faiz oranlarında son durum ve sunulan yeni fırsatlar, kredi çekecek olanların gündemindeki yerini koruyor. Ay sonu en avantajlı teklifler geliyor. ING, Yapı Kredi, Vakıfbank kredisindeki son durum merak ediliyor. Ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları tek tek duyuruldu.