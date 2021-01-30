Bankalarda son dakika kredi faiz depremi! Bir anda değişiyor! Ziraat, Finansbank, Garanti, TEB, Ziraat, Akbank kredi faiz oranları
Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba almak isteyenler kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. Bu bağlamda güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. 2021 yılıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını ve fırsatlar peş peşe duyuruluyor. Bankaların yenilenen faiz oranları haberimizin içerisinde detaylıca yer alıyor.
30.01.2021 22:55
- Son Güncelleme: 30.01.2021 22:55
Kredi faiz oranlarında son durum ve sunulan yeni fırsatlar, kredi çekecek olanların gündemindeki yerini koruyor. Ay sonu en avantajlı teklifler geliyor. ING, Yapı Kredi, Vakıfbank kredisindeki son durum merak ediliyor. Ev, araba alacaklar ya da nakit ihtiyacı dolayısıyla kredi çekecekler kamu ve özel bankaların yenilediği faiz oranlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. 2021 yılı itibariyle bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faizindeki yeni oranları tek tek duyuruldu.