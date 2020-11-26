Koronavirüs onlara yaradı! Servetlerine servet kattılar

Mart 2020'den itibaren 47 yeni milyarder listeye girerken 11'i ölüm ya da maddi kayıplar sebebiyle listeden çıktı. Listenin bir numaralı ismi Jeff Bezos, servetini 113 milyar dolardan 182.4 milyar dolara çıkararak 70 milyar dolar artış kaydetti.