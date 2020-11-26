Koronavirüs onlara yaradı! Servetlerine servet kattılar
Yüzyılın salgın hastalığı koronavirüs pandemisinde dünyada milyonlarca insan işsiz kalırken, başta teknoloji şirketlerinin patronları olmak üzere milyarderler servetlerini katlayarak daha da zenginleştiler. Yayınlanan verilere göre ABD'de 38 milyon kişi koronavirüs sebebiyle işsiz kaldı. ATF'nin açıkladığı listede ülkedeki milyarderlerin toplam serveti 434.5 milyar dolarlık artışla 3 trilyon 382 milyon dolara ulaştı. Servetini en çok artıran kişi Amazon Kurucusu Jeff Bezos oldu.
26.11.2020 15:58
- Son Güncelleme: 26.11.2020 15:58
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