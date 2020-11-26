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Koronavirüs onlara yaradı! Servetlerine servet kattılar

Yüzyılın salgın hastalığı koronavirüs pandemisinde dünyada milyonlarca insan işsiz kalırken, başta teknoloji şirketlerinin patronları olmak üzere milyarderler servetlerini katlayarak daha da zenginleştiler. Yayınlanan verilere göre ABD'de 38 milyon kişi koronavirüs sebebiyle işsiz kaldı. ATF'nin açıkladığı listede ülkedeki milyarderlerin toplam serveti 434.5 milyar dolarlık artışla 3 trilyon 382 milyon dolara ulaştı. Servetini en çok artıran kişi Amazon Kurucusu Jeff Bezos oldu.

26.11.2020 15:58 - Son Güncelleme: 26.11.2020 15:58
Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı

ABD'de Joe Biden'ın başkanlığa geçiş sürecinin başlaması, seçimlerin yarattığı siyasi belirsizliği de ortadan kaldırdı. Bununla birlikte aşı çalışmalarıyla ilgili gelen haberler ABD endekslerini yukarı taşıdı. Dow Jones endeksi tarihte ilk kez 30 bin seviyesini aşarak rekor kırdı.

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Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı

S&P 500 ise en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endekslerin ortalama yüzde 1,5'i aşan oranda değerlendiği şu günlerde Washington merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü, ABD'li zenginlerin servetlerini yayınladı.

Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı

1 TRİLYON DOLAR ARTTI

Yayınlanan rapora göre, 18 Mart - 24 Kasım tarihleri arasında 650 ABD'li zenginin serveti yayınlanan raporda, milyarderlerin 29 tanesinin mal varlıklarını ikiye katladığı görülürken toplam servetleri 1 trilyon dolar artarak 4 trilyon dolara ulaştı.

Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı

Mart 2020'den itibaren 47 yeni milyarder listeye girerken 11'i ölüm ya da maddi kayıplar sebebiyle listeden çıktı. Listenin bir numaralı ismi Jeff Bezos, servetini 113 milyar dolardan 182.4 milyar dolara çıkararak 70 milyar dolar artış kaydetti.

Pandemi ABD’li milyarderlere yaradı: Servetleri 1 trilyon dolar arttı

MUSK, İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Elon Musk, ise servetini 24,6 milyar dolardan 126 milyar dolara taşıyarak servetini yüzde 413 arttırırken Microsoft'un sahini Bill Gates'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

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