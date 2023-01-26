Paketten emeklilik çıktı! Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara müjde! Primler nasıl yapılandırılacak? Emeklilik yolu nasıl açılacak?

Son yapılandırma kanunu ile 30 Nisan 2021 öncesine ait prim borcunu ödemeyen Bağ-Kur'luların sigortalılık süresi dondurulmuştu. Bu yapılandırma yasasıyla da bu tarihten itibaren yani 1 Mayıs 2021'den itibaren oluşan borçlar eğer yapılandırılmazsa silinecek, buna ait hizmet süreleri dondurulacak, isteyen daha sonra başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden ihya edebilecek.