Paketten emeklilik çıktı! Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara müjde! Primler nasıl yapılandırılacak? Emeklilik yolu nasıl açılacak?
Tarihi yapılandırma paketi Bağ-Kur prim borcunu yapılandırma ya da sildirme imkanı da sağlayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan, bu sürelere ihtiyacı bulunmayan EYT'lilere fırsat doğacak. Geçmişteki dondurulan hizmet süreleri de daha az ödemeyle kazanılabilecek.
Tarihi paket prim borcu olan, dondurulmuş hizmet süresini ihya etmek isteyenlere de önemli fırsatlar sunacak. Bu kapsamda pek çok EYT'liye emeklilik yolunu açılacak. İşte paket ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:
Bağ-Kur prim borcu olanlara hangi imkanlar sunulacak?
31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar, yapılandırılarak daha az ödemeyle kapatılabilecek ya da bu sürelere ait hizmet süresi dondurularak sildirilebilecek.
Son yapılandırma kanunu ile 30 Nisan 2021 öncesine ait prim borcunu ödemeyen Bağ-Kur'luların sigortalılık süresi dondurulmuştu. Bu yapılandırma yasasıyla da bu tarihten itibaren yani 1 Mayıs 2021'den itibaren oluşan borçlar eğer yapılandırılmazsa silinecek, buna ait hizmet süreleri dondurulacak, isteyen daha sonra başvuru tarihindeki asgari ücret üzerinden ihya edebilecek.