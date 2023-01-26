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EYT’li için taslak hazır! EYT'liler hangi şartlarda emekli olacak? Kısmi emeklilik var mı? Başvuru ne zaman?

EYT için taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilen taslak metin TBMM'de imzaya açıldı. İşte merak edilen tüm detaylar...

26.01.2023 07:01 - Son Güncelleme: 26.01.2023 07:01
EYT’li için taslak hazır! EYT’liler hangi şartlarda emekli olacak? Kısmi emeklilik var mı? Başvuru ne zaman?

Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemede son viraja girildi. Teknik çalışması tamamlanan taslak kısa süre içerisinde yasalaşacak. Geçtiğimiz günlerde milletvekillerine taslak ile ilgili bürokratlar bir sunum yaptı. Dün de taslak milletvekillerinin imzasına açıldı. İşte taslakla ilgili soruların cevapları...

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EYT’li için taslak hazır! EYT’liler hangi şartlarda emekli olacak? Kısmi emeklilik var mı? Başvuru ne zaman?

■ EYT'liler hangi şartlarda emekli olacak?
Düzenleme 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Tasarı emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki şartları içeriyor. Buna göre SSK'da kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık bekleme süresi korunacak. Bu sürelerde çalışmış olma şartı aranmayacak. İlk sigorta olunan tarihten sonra geçen zaman olarak bakılacak.

EYT’li için taslak hazır! EYT’liler hangi şartlarda emekli olacak? Kısmi emeklilik var mı? Başvuru ne zaman?

Prim şartı olarak ise SSK'da 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlarda olduğu gibi 5000 gün yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında ise çalışanlar için ise kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9000 gün (25 yıl) şartlarının tamamlanması gerekecek. Her üç kurum için de EYT kapsamında olanlar açısından herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak.

EYT’li için taslak hazır! EYT’liler hangi şartlarda emekli olacak? Kısmi emeklilik var mı? Başvuru ne zaman?

■ Şartlarda değişir mi?
Taslak 8 Eylül 1999 öncesi şartları tekrar getiriyor. Bu konuda Meclis aşamasında önergelerle değişiklik teklifleri olabilir.

EYT’li için taslak hazır! EYT’liler hangi şartlarda emekli olacak? Kısmi emeklilik var mı? Başvuru ne zaman?

■ Kısmi emeklilik var mı?
Taslakta her 3 kurum için kısmi emeklilik şartları da korunuyor. Buna göre SSK'da kısmi emeklilik için 3600 gün (10 yıl) prim ödenmiş olması yeterli olacak.

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