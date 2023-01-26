EYT’li için taslak hazır! EYT’liler hangi şartlarda emekli olacak? Kısmi emeklilik var mı? Başvuru ne zaman?

Prim şartı olarak ise SSK'da 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlarda olduğu gibi 5000 gün yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında ise çalışanlar için ise kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9000 gün (25 yıl) şartlarının tamamlanması gerekecek. Her üç kurum için de EYT kapsamında olanlar açısından herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak.