Özellikle son zamanlarda büyük ilgi var! Evde oturduğunuz yerden 2.000 TL kazanın! İşte başvuru ekranı
Çalışan kişiler ve ev hanımları evden ek iş imkanları aramaya devam ediyor. Ek iş fikirleri ile fazla para kazanabilir, ek iş imkanları sayesinde bütçenizi denkleştirebilirsiniz. İşte, evden yapabileceğiniz ek iş imkanları ve yaratıcı iş fikirleri! Sayıları her geçen gün çoğalan internet siteleri yazı yazarlığı işinin doğmasını sağladı. Siteler ziyaretçi sürüklemek ismine yazı yazılarına gereksinim dinlerken bu alanda kendinizi geliştirerek aylık 2.000 lira ücret kazanmanız olası. Makale yazarlığı başvurusu için internette yer alan yazı yaz para kazan makalele sitelerine başvuruda bulunabilir ya da web master forum sitelerinde araştırmalar yapabilirsiniz.
Evde oturduğunuz yerde 2.000 TL kazanın! Çalışan kişiler ve ev hanımları evden ek iş imkanları aramaya devam ediyor. Sizler için ek iş fikirleri ve fırsatları araştırması yaptık! Başta korona virüs salgınıyla beraber yaşanılan ekonomik sıkıntılardan ötürür para kazanmak isteyen ev hanımları evde örgü örme işi yapabilirler. Evde oturdukları yerden ek gelir elde etmek isteyen hanımlar öncelikle bu iş için belirli bir müşteri kitlesi oluşturması lazım. Bunun için çeyizlik eşya satan yerler, bebek ürünleri satan mağazalarla irtibat kurmaları atılacak mantıklı adımlardan ilkidir. Bu alanlarda yapılan el emeği ürünler toplu siparişler kapsamında iyi bir gelir elde etme imkânı sağlar.
Evde para kazanmanın yollarını arayan kişiler için bir diğer tavsiye ise yaptıkları ürünlerin tanıtımını ve görsellerini sosyal medyada paylaşarak daha çok insana ulaşmasını sağlamaktır. Bu sayede zaman geçtikçe yapılan ürünleri daha çok sayıda kişi görecek ve sipariş sayısı da gün geçerek artış gösterecektir. Böylelikle kazanılan ek gelir giderek daha da çok artacaktır.
Evde yapılacak basit el işi ürünler
Daha süslü gözükmeleri için mumları paketleyin. Uzun ve düz olan mumlarla başlayın. Güzel ve çekici ev dekorasyonu ürünleri yaparak para kazanabilirsiniz. Kokusuz beyaz mumlar seçmeniz daha farklı tasarımlar yapmanıza yardımcı olur. Ancak isterseniz koku ve renk değişimleri de yapabilirsiniz. Vanilyalı veya kokusuz bir mum ve biraz ip veya deri alın. Mumun kenarlarına tarçın çubuklarını dizin ve tarçın çubuklarını deri veya ip yardımıyla bağlayarak muma sabitleyin. Tarçın ısındıkça çok güzel bir koku verecektir.
Dikdörtgen bir çuval bezi ve desenli bir bez alın. Kumaş makası yardımıyla büyük bir parça çuval bezi ve çuval bezinin ortasına gelecek büyüklükte desenli kumaş kesin. Sıcak tutkal veya diğer güçlü yapıştırıcılardan kullanarak desenli parçayı çuval bezine yapıştırın. Daha sonra bu parçayı biraz ip yardımıyla muma bağlayın. Geniş ağızlı küçük bir cam turşu kavanozu alın. Kavanozun tabanına yapıştırıcı sürün ve mumu yapıştırıcının üstüne oturtun. Mum ve kavanoz arasında kalan boşlukları düz cam taşlarla doldurun. Taşlar bir veya iki renkli olabilir. Mum aydınlandığında renkler ışıldayacaktır.
Gösterişli buzlu camlar yapın. Ucuz şarap kadehleri veya konyak bardakları alın. Birkaç lastik bantla etraflarını sarın, içlerini gazete ile doldurun ve daha sonra dışına dikkatli bir şekilde frost-finish sprey uygulayın. Yüzeyi aşınmış etkisi vermek için boya kuruduktan sonra lastik bantları çıkarın.
Bardaklar düzgün gözükecektir ancak sakın bardakları mikrodalga fırına veya bulaşık makinesine koymayın. Bu bilgiyi müşterilere verdiğinizden de emin olun.