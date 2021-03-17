Akbank ihtiyaç kredisi! 5.000 TL’den 100.000 TL’ye nakit kredi! Şartlar…
Gündemde en çok araştırılanlar arasında Akbank ihtiyaç kredisi yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı nakit sıkıntısı daha fazla çekilebiliyor ve vatandaşlar bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Nakit para ile birçok ihtiyacını karşılamak isteyenler faiz oranlarının yanı sıra sık sık güncellenen kampanyalar da yakından takip ediliyor. Akbank 5.000 TL'den 100.000 TL'ye nakit kredi veriyor. Peki bunun için aranan şartlar neler? Akbank ihtiyaç kredisi için başvurular nereden yapılıyor?
17.03.2021 11:34
- Son Güncelleme: 17.03.2021 11:34
Gündemde en çok araştırılanlar arasında Akbank ihtiyaç kredisi yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı nakit sıkıntısı daha fazla çekilebiliyor ve vatandaşlar bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Nakit para ile birçok ihtiyacını karşılamak isteyenler faiz oranlarının yanı sıra sık sık güncellenen kampanyalar da yakından takip ediliyor. Akbank 5.000 TL'den 100.000 TL'ye nakit kredi veriyor. Peki bunun için aranan şartlar neler? Akbank ihtiyaç kredisi için başvurular nereden yapılıyor?
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
100.00 TL'YE 3.835,62 TL Faiz Oranı % 1,55
Kredi Tahsis Ücreti 525,00 TL
Aylık Maliyet Oranı % 1,8925
Efektif Yıllık Faiz Oranı % 25,2292
*Sigortalı faiz oranı Akbank Direkt İnternet ve Akbank Direkt Mobil'den yapılacak Kredi Hayat Sigortalı Direkt Kredi kullandırımları için geçerlidir.
*Kredi Hayat Sigortası ortalama yıllık prim tutarı kredi tutarının binde 16,00'sı kadar olup, 10.000 TL kredi için yıllık 160,00 TL'dir. İlgili prim tutarı müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.
*Kredi kullandırım anında son taksitin hesaplanması ile ilgili kuruşsal farklılıklar olabilmektedir.