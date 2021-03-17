Akbank ihtiyaç kredisi! 5.000 TL’den 100.000 TL’ye nakit kredi! Şartlar…

Gündemde en çok araştırılanlar arasında Akbank ihtiyaç kredisi yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadeleden dolayı nakit sıkıntısı daha fazla çekilebiliyor ve vatandaşlar bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Nakit para ile birçok ihtiyacını karşılamak isteyenler faiz oranlarının yanı sıra sık sık güncellenen kampanyalar da yakından takip ediliyor. Akbank 5.000 TL'den 100.000 TL'ye nakit kredi veriyor. Peki bunun için aranan şartlar neler? Akbank ihtiyaç kredisi için başvurular nereden yapılıyor?