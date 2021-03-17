Bir değil iki değil tam üç maaş alma müjdesi verildi! Ek maaş fırsatı için başvuru şartları gündem yarattı!
Birden fazla ücret alma fırsatı! İkinci ya da üçüncü ücret veriliyor! Başvuru şartları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli vatandaşa bazı tarihler aralığında muhakkak ek ödemeler yapılıyor. Fiyatlarının yanında ek olarak başka ödemeler de yapılmaktadır. Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.
Günümüzde milyonlarca emekli vatandaş ikinci maaş alma koşullarını merak ederek konu hakkında yapılan uzman yorumlarını okuyor. Bazı durumlarda emeklilere ikinci hatta duruma göre üçüncü maaş bağlanabiliyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Başvuru yapmak isteyenler ise bu kapsamda şartları merak ederek detayları bilmek istiyor.
SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ
Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.
Anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı kanun kapsamında olması halinde yetim kız çocuklarına her iki aylık tam ödeniyor. Erkek çocukların ise öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde ise 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 25 yaşından sonra ölüm aylığı hakkı bitiyor.