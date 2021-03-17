Bir değil iki değil tam üç maaş alma müjdesi verildi! Ek maaş fırsatı için başvuru şartları gündem yarattı!

Birden fazla ücret alma fırsatı! İkinci ya da üçüncü ücret veriliyor! Başvuru şartları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli vatandaşa bazı tarihler aralığında muhakkak ek ödemeler yapılıyor. Fiyatlarının yanında ek olarak başka ödemeler de yapılmaktadır. Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

17.03.2021 13:19 - Son Güncelleme: 17.03.2021 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





