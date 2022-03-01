180 ay vadeli 215 konut satışa çıktı! TOKİ 1.140,82 TL taksitle sıfır daire satıyor! Bu fiyatlar 4 gün sonra yok! Başvurular Ziraat ve e-Devlet’ten...

Ucuz konut ve uygun fiyatlarla ev satın almak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan güncel kampanyaları takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 250 konut projesini başvuran kapıyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını anbean takip edip araştırıyor. Peki, TOKİ 215 konut başvurusu nasıl yapılır? İşte Kahramanmaraş Elbistan konut satışına dair merak edilenler!