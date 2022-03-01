2. el araba fiyatları ne durumda? Araba fiyatları artacak mı? Sahibinden araba fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi?
2022 yılının ikinci ayı da sona ererken otomobil dünyasında neler yaşandığı en merak edilen konular arasında yerini aldı. Aralık ayından sonra dolar kurunun yükselip düşmesi otomobil fiyatlarını da yakından etkiledi ve hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları bu durumdan olumsuz etkilendi. Mart ayına girerken otomobil almanın hayalini kuran vatandaşlar Araba fiyatları artacak mı? 2. el araba fiyatları ne durumda? Sahibinden araba fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? sorularına yanıt arar oldu. İşte son gelişmeler!
Bütçesine ve ihtiyacına göre araba almanın hayalini kuran vatandaşlar piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. Mart ayına girerken istediği araca kavuşmak isteyenler hem sıfır hem de sahibindan otomobilleri inceliyor ve fiyat bilgisi almak istiyor. Peki araba fiyatları artacak mı? 2. el araba fiyatları ne durumda? Sahibinden araba fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte son gelişmeler!
İlk dönemlerde fabrikaların üretimi durdurması, bulunurluk sorununa yol açarken, sıfır araç bulamayan kullanıcılar, salgın döneminde bireysel araç kullanımı talebinin artmasıyla da ikinci el araçlara yöneldi. Artan talebe rağmen yeni otomobil siparişlerinin çok uzun zaman alması ikinci el araçlara yönelimi hızlandırdı.
Sıfır araçta bulunurluk sıkıntısının ortaya çıkması, üretim ve lojistik maliyetlerinin artması ve otomobile karşı artan talep karşısında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ayrıca salgın döneminde ortaya çıkan yarı iletken (çip) krizi de üretimde aksaklıklara sebep oldu ve arz-talep dengesini olumsuz yönde etkiledi.
Türkiye'de ikinci el piyasasındaki durgunluğun başlıca nedenleri olarak, taşıt kredi faizlerinin düşeceğine, kredi kullanım oranları ve limitlerinde düzenleme yapılacağına ilişkin beklentiler ile bu yıl neredeyse sabit seyreden döviz kuruna bağlı olarak fiyatların daha da düşeceğine ilişkin öngörüler gösteriliyor.