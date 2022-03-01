2. el araba fiyatları ne durumda? Araba fiyatları artacak mı? Sahibinden araba fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi?

Bütçesine ve ihtiyacına göre araba almanın hayalini kuran vatandaşlar piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor. Mart ayına girerken istediği araca kavuşmak isteyenler hem sıfır hem de sahibindan otomobilleri inceliyor ve fiyat bilgisi almak istiyor. Peki araba fiyatları artacak mı? 2. el araba fiyatları ne durumda? Sahibinden araba fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte son gelişmeler!