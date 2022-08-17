Özel şahıslar araç satamayacak mı? 2. el otomobilde o şart yürürlükte! İşte 7 soruda yeni düzenleme...
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı gündeme geldiği ilk andan itibaren merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. İkinci el otomobil satışı artık nasıl yapılacak? Yeni düzenleme nasıl işleyecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
KİMLERİ KAPSAYACAK?
Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.
NE ZAMAN SONA ERECEK?
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, piyasada oluşan fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemeyi amaçlandığı vurgulanarak, "Bilindiği üzere, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizlikleri aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabilmektedir.
Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapılamayacaktır. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir" denildi.