Bakıcı evde bakım parası yattı mı? Engelli evde bakım maaşı neden yatmadı? 18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER güncel liste!
Bakıcı evde bakım parası yattı mı? Engelli evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Evde yaşlı, engelli yakınına bakan 543 bin kişiye ödenen aylıklar bu ay bazı vatandaşlara henüz yatırılmadı. Bilindiği üzere devlet yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için nakdi destek sağlıyor. Desteğin tutuarı Temmuz zammıyla birlikte 2 bin 354 liradan 3 bin 336 liraya yükseldi. Her ayın ikinci yarısında hesaplara yatırılan evde bakım desteğini ne zaman ödeneceği araştırma konusu oldu. İşte 18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER güncel liste
18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER güncel liste sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. 15 Ağustos itibariyle il il ödenen paralar henüz bir çok vatandaşın hesabına geçmedi. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve diğer illerde parasını alamayanlar sık sık sorgulama yapıyor. Peki Bakıcı evde bakım parası yattı mı? Engelli evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak? Hangi illere evde bakım maaşı yattı? Yeni zamla birlikte 3.340 TL'ye yükseldi. İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NEDEN YATMADI?
Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Ağustos itibariyle yatırılmaya başlandı. Ödeme süreci 31 Ağustos'a kadar sürecek. Bu nedenle henüz ödemesi yapılmamış vatandaşların gün içerisinde sık sık sorgulama yapması öneriliyor.
Haberimizin devamında ödemesi yapılan illere ulaşabilirsiniz...
3 ŞARTA BAKILIYOR
Bu destekten yararlanmak için; engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması; engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, 1 aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi gerekiyor.
KİM, NASIL BAŞVURUYOR?
Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor. Evde bakım desteğinden yararlanmak için engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne başvurulması gerekiyor.