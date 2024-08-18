Özel okulda kıyafet vurgunu! Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi! Veliler isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar

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Zillerin çalmasına sayılı günler kaldı. Eğitim ücretlerine yüzde 100'den fazla zam yapan birçok kolej, ek masraflar çıkardı. Bunların ilk sırasını da forma ücretleri aldı. Okullar, piyasada bin TL bile olmayan kıyafetleri, 5-6 bin TL'den satışa çıkardı. Üstelik "Başka yerden alınamaz" şartı arandı! Veliler, isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar!