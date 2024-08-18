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Özel okulda kıyafet vurgunu! Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi! Veliler isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar

Özel okullar, fırsatçılık yapmayı çok sevdi! Eğitim, servis, yemek, kitap vurgunu derken kıyafetler de tekelleşti. Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 06:53 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 06:53
Özel okulda kıyafet vurgunu! Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi! Veliler isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar 1

Zillerin çalmasına sayılı günler kaldı. Eğitim ücretlerine yüzde 100'den fazla zam yapan birçok kolej, ek masraflar çıkardı. Bunların ilk sırasını da forma ücretleri aldı. Okullar, piyasada bin TL bile olmayan kıyafetleri, 5-6 bin TL'den satışa çıkardı. Üstelik "Başka yerden alınamaz" şartı arandı! Veliler, isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar!

Özel okulda kıyafet vurgunu! Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi! Veliler isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar 2

ÖZEL OKULDA KIYAFET VURGUNU
Eğitim ücretlerini artıran özel okullar, servis, yemek, kitap, kıyafet gibi masraflarla velilerden para topluyor. Üstelik en kalitesiz kıyafetleri fahiş fiyattan satıyor.

Özel okulda kıyafet vurgunu! Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi! Veliler isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar 3

Özel okullarla ilgili velilerin şikayetleri bitmiyor. Eğitim ücretlerini yüzde 100'ün üzerinde artıran birçok özel okul bir yandan da ek masraflar çıkartarak velilerden para topluyor.

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