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Bakan açıkladı! Türkiye'nin her yerinde zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının kurulum aralığını belirlemek için simülasyonlar yaptıklarını belirterek, "İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz" dedi. Öte yandan Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde elektrikli şarj istasyonlarının akaryakıt istasyonlarında zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

20.09.2020 12:33 - Son Güncelleme: 20.09.2020 12:33
Bakan açıkladı! Türkiye'nin her yerinde zorunlu olacak

Bakan Kurum, AA muhabirine, yerli otomobilin şarj ünitelerinin yapım sürecine ilişkin açıklama yaptı.

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Bakan açıkladı! Türkiye'nin her yerinde zorunlu olacak

Türkiye'nin yerli otomobilinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğini anımsatan Kurum, kendilerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve ilgili kuruluşların süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Bakan açıkladı! Türkiye'nin her yerinde zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi ÇED raporunu onayladıklarını aktaran Kurum, Türkiye'nin yerli otomobili projesinde önemli bir aşamayı tamamladıklarını belirtti.

Bakan açıkladı! Türkiye'nin her yerinde zorunlu olacak

Kurum, "Gemlik'te yerli otomobilin üretimine ilişkin artık hiçbir engel yok. Yerin tahsisini gerçekleştirdik, ÇED raporunu onayladık, fiilin de zaten inşaatlar başlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Bakan açıkladı! Türkiye'nin her yerinde zorunlu olacak

Yerli otomobil projesini yakından ilgilendiren elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu konusunda mevzuat çalışmalarını da yaptıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

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