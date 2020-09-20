Bakan açıkladı! Türkiye'nin her yerinde zorunlu olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının kurulum aralığını belirlemek için simülasyonlar yaptıklarını belirterek, "İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz" dedi. Öte yandan Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde elektrikli şarj istasyonlarının akaryakıt istasyonlarında zorunlu hale getirileceğini açıkladı.
20.09.2020 12:33
- Son Güncelleme: 20.09.2020 12:33
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