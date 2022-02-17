Özel bankalardan peş peşe ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kar tutarı şaha kalktı! Faiz pimi çekildi! TEB, HSBC, Garanti, İNG, QNB...

Bankaların TL mevduat hesaplarına ilgi 2021 Aralık ayından itibaren hızla artmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesabında 349 milyar lira seviyesinin görüldüğü dönemde bankaların kısa süre önce yüzde 20'nin üzerine çıkan mevduat faiz oranları yeniden yüzde 20'nin altına geriledi. Yüzde 20'nin üzerinde sadece üç banka tarafından mevduat faiz fırsatı sunulmaya başladı. Öte yandan birçok banka ise yeniden 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarında güncellemeye giderek faizlerini düşürme kararı aldılar. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise en yüksek faiz getirisi veren bankaları araştırıyor. İşte vadeli hesap faiz oranları en yüksek olan bankalar.