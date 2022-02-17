Araç piyasası için balon bitti! Fiyatlar çakılıyor! Oto galericilerden son dakika sahibinden 2. el araba fiyatları açıklaması: O tarihte...
2. el araba pazarı amacıyla beklenilen açıklama geldi. Oto galericilerden araba fiyatları açıklaması geldi. Mayıs ayında araba fiyatları ne olur, araba fiyatları düşer mi, ne vakit düşer, ucuzlar mı? Fazlaca artışa geçen araba fiyatları nedeniyle talepler oldukça azalmış durumda. Bu günlerde oto galericiler yeni açıklamalarda bulundu.
2. el araba fiyatları için peş peşe açıklama yapıldı. Otomobil piyasası için balon bitti! Fiyatlar çakılıyor! O tarihte... Pandemi döneminde araba fiyatları vatandaşların cüzdanlarını yakmıştı. Bu anlamda bazı markaların 2.el araba modelleri fiyatları sıfır modellerini bile geçerek büyük bir şok etkileri yaratmıştı. Süreçte artan araba fiyatları sebebi ile pek çok vatandaş araba alamaz duruma gelmiş, arabaya gereksinimi olan vatandaşlar dahi alım taleplerini ertelemek mecburiyetinde kalmıştı.
SAHİBİNDEN 2. EL ARABA PİYASASI NE ZAMAN DÜŞER, ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Otomobil fiyatları yaşadığı dalgalı dönem bağlamında yakından takip edilmeye devam eder iken bu zamanlarda araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar kadar arabasını satmak isteyen vatandaşlarda yönün ne tarafa olacağı sorusuna cevap aramaya başlamıştı. Araba fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması sektörün kalbini tutan oto galericiler doğrultusundan yapıldı.
Eskişehir Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Yaşasın doğrultusundan oluşturulan bildirimde " Piyasa şu an sabitlenmiş durumda. Alan satan yok. Bekliyoruz. Umutluyuz. İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Piyasa canlanacak gibi geliyor. Hava şartları ve döviz kurunun sabit olduğundan ötürü bu hafta biraz canlanır gibi oldu. Şu an da olacak gibi geliyor. Umarım hep bu tür gider" dedi.
Yaşasın yapmış bulunduğu açıklamasında araba fiyatları amacıyla yukarıya tren devrinin bittiğini söyleyerek esnafın aslında zor halde bulunduğunu, pek çok oto galericinin bahar mevsimini beklediğini, Mayıs ayı ile birlikte işlerin düzelmemesi durumunda pek çok galerinin kapanabileceğini söyledi.
Otomobil piyasasında bundan sonra fiyatların oturduğunu bildiren Yaşasın otomobil fiyatlarının bundan sonra çok ekstra bir hal olmazsa bu bant aralığında sabit gitmesini beklediklerini duyurdu. Araba satışlarını artan fiyatlar kadar taşıt kredisi faiz oranlarının da kestiğini bildiren galericiler telefonların sustuğunu, bankaların vasıta kredisi faiz oranları düşmeden satışların yükselmeyeceğini dile getirdiler.