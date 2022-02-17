Araç piyasası için balon bitti! Fiyatlar çakılıyor! Oto galericilerden son dakika sahibinden 2. el araba fiyatları açıklaması: O tarihte...

2. el araba fiyatları için peş peşe açıklama yapıldı. Otomobil piyasası için balon bitti! Fiyatlar çakılıyor! O tarihte... Pandemi döneminde araba fiyatları vatandaşların cüzdanlarını yakmıştı. Bu anlamda bazı markaların 2.el araba modelleri fiyatları sıfır modellerini bile geçerek büyük bir şok etkileri yaratmıştı. Süreçte artan araba fiyatları sebebi ile pek çok vatandaş araba alamaz duruma gelmiş, arabaya gereksinimi olan vatandaşlar dahi alım taleplerini ertelemek mecburiyetinde kalmıştı.