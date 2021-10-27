Özel bankalarda faiz çakıldı! Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, TEB, ING ve Denizbank son dakika kredi haberi

Son dakika kredi haberi: Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını açıkladı. Nakit paraya acil gereksinim duyan vatandaşlar kredi imkanlarından yararlanarak kusurlarını tamamlayabiliyor. İşte Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, TEB, ING Denizbank faiz oranları... Bankalardan kredi çekmeye karar veren kişiler, bankaların kredi şartlarını merak ediyor. Şartları yerine getirmek amacıyla şartları öğrenmek istiyor. Kredi çekmek amacıyla tespit edilen birtakım şartlar vardır. Belirlenen şartlar arasında en önemlisi, bireylerin bankalarla daha evvelce bir mesele yaşamamasıdır. Her kişinin bir kredi puanı bulunuyor.