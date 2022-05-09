Öyle bir tarih verildi ki... Altın fiyatları bu tarihte... Düğün yapacaklar, altın yatırımı yapacaklar dikkat! 22 ayar bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?
Düğün yapacaklar, altın yatırımı yapacaklar dikkat! 22 ayar bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar? Yaz ayları gelir iken altına olacak hacimle birlikte bir yükseliş dalgası daha bekleniyor. İki sene evvel bugünü ön görü eden ve ön görülerinde her vakit başarılı olan İslam Memiş, gene öyle bir ön görü verdi ki, okuyanlar ne yapacaklarını bir vakit şaşırıyor. İslam Memiş, insanların gram altın alırken bankalar yerine fiziksel olarak gram altın almaları gerekliliğini savundu. Milyonlarca bireyin güvenilir liman olarak bulduğu altın için, yaz aylarında düğünler olacak. Düğünler altında hacim oluşturur. Oluşan hacim de altın fiyatlarında yükselişin göstergesidir. Bu gibi hallerde daha eskiden alım gerçekleştirmek gerekir.
Gram altın, İslam Memiş'e göre 1500 TL seviyelerine çıkacak. Fakat bunu bugün, yarın ya da haftaya beklemek yersiz olur. İslam Memiş'in belirttiği verilere göre yalnızca gerektiği yerde gerektiği miktarlarda altın alımı yapılması gerekliliğini savunuyor. Gram altının 2022 yılsonuna kadar 1500 TL seviyelerini çok daha rahat zorlayacağını düşünen İslam Memiş, milyonlarca bireyin tasarrufunun altın üstünde olduğunu ve katiyen değersiz olmayacağını belirtti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün faiz kararı ardından Başkan Powell'ın "75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan fikir edinilen bir şey değil" duyurusuyla piyasalar soluk alırken; ons altın fiyatları kritik civar olan 1900 doları aşmıştı. Altının ons fiyatı, haftanın son prosedür gününde resesyon kaygıları ve enflasyonist baskı ile ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan güçlenmeyle geriliyor. Ons altın, bugün içinde en yüksek 1878 doları; en düşük ise 1866 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,01 oranında düşüşle 1876 dolardan prosedür gördü.
ABD 10 senelik tahvil faizleri dün yüzde 3,10 oranına kadar yükselerek 16 Kasım 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; bugün de gördüğü zirveye yakın hareket ediyor. Dolar dizini de bugün 104,06 oranına kadar yükselerek 23 Aralık 2002 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Yaklaşık 20 senenin zirvesini gören dizin şu sıralarda ise 0,36 oranında düşüşle 103,37 civarında bulunuyor.
Gün içinde en yüksek 912,46 lira civarını, en düşük ise 892,42 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 11:52 itibarıyla yüzde 0,73 oranında yükselişle 903,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1497 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 159 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 901 lira civarında hareket ederken; yeni güne 896 lira seviyeden başlamıştı.
EKONOMİSTLERİN YIL SONU ALTIN TAHMİNİ KAÇ TL, NE KADAR?
Pandemi döneminin parlayan yatırım aracı olan altın fiyatları rekor getirisi ile yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Korona virüs aşısının bulunması ile düşüşe geride bıraktığımız altın fiyatları, ekonomide yaşanan dalgalanma, küresel enflasyon kasırgası ile destek bularak yönünü tekrardan yukarı çevirirken bu seferde önüne FED'in faiz artışı seti çekilmişti.