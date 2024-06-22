Kayıt dışılıkla sıkı mücadele! Kirayı elden veren ve POS cihazını kullandıran yandı! Normalin 3 katını ödeyecekler

1 Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için elindeki tüm silahları çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketine göre, hiçbir yere kaydı olmadan çalışanlara ağır cezalar gelecek. POS cihazını başka mükelleflere kullandıranlara özel usulsüzlük cezasının 3 katı ceza kesilecek.

2 POS cihazlarını üreten, yazılımını yapan şirketler Maliye ile entegrasyonu sağlamazsa onlara da ceza gelecek. Fatura düzenlemeyen işletmeler yanacak. İhbar ikramiyesi ödemesi artacak. Fatura kesmeyen işletmeyi bildirene tahakkuk ettirilen cezanın yüzde 5'i tutarında ikramiye ödenecek. Kirasını elden ödeyen kiracıya da özel usulsüzlük cezası kesilecek. IBAN'ını başkasına kullandıran da özel usulsüzlük cezası ödeyecek.