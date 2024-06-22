Kayıt dışılıkla sıkı mücadele! Kirayı elden veren ve POS cihazını kullandıran yandı! Normalin 3 katını ödeyecekler

Maliye, kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Kaydı olmadan çalışanlara ağır cezalar getirilecek. POS cihazını başkalarına kullandıranlar, üç katı ceza ödeyecek. Kirayı elden veren kiracılar da cezadan kurtulamayacak.
Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için elindeki tüm silahları çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketine göre, hiçbir yere kaydı olmadan çalışanlara ağır cezalar gelecek. POS cihazını başka mükelleflere kullandıranlara özel usulsüzlük cezasının 3 katı ceza kesilecek.
POS cihazlarını üreten, yazılımını yapan şirketler Maliye ile entegrasyonu sağlamazsa onlara da ceza gelecek. Fatura düzenlemeyen işletmeler yanacak. İhbar ikramiyesi ödemesi artacak. Fatura kesmeyen işletmeyi bildirene tahakkuk ettirilen cezanın yüzde 5'i tutarında ikramiye ödenecek. Kirasını elden ödeyen kiracıya da özel usulsüzlük cezası kesilecek. IBAN'ını başkasına kullandıran da özel usulsüzlük cezası ödeyecek.
VERGİ CEZALARI ARTIYOR
Maliye, 2023'te yapılan denetimlerde 30 bin 378 kişinin mükellef olmadan çalıştığını tespit etti. Kayıt dışı faaliyetlerde vergi ziyaı cezasının artırımlı uygulanmasına karar verildi. Taslak düzenlemeye göre, vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1.5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat olarak uygulanması planlanıyor.