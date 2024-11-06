ÖTV şartsız 2.3 milyon TL’ye hangi otomobiller alınabilir? ÖTV muafiyetli araba listesi: Skoda, Opel, Citroen...

2025 yılında engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti limiti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeniden değerleme oranıyla güncelleniyor. Ekim ayı enflasyon verileriyle netleşen bu oran, birçok vergi ve harç kaleminde olduğu gibi engelli araç alım limitini de etkiliyor.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu yeni düzenleme, birçok engelli vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni Yılda ÖTV Muafiyeti Üst Limiti 2 Milyon 247 Bin TL Oldu

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç alım limiti, 2025 yılı için yaklaşık yüzde 43,93 oranında artırılarak 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlendi. Bu limit artışı, yüksek fiyat artışlarına rağmen engelli vatandaşların daha geniş bir araç yelpazesine erişebilmesini sağlamayı hedefliyor. Yeni limitin Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.