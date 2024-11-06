Bakan Mehmet Şimşek’ten asgari ücret açıklaması: %45 zam mı gelecek? İşte 2025 yeni hesaplama

2025 yılı için asgari ücret zammının belirlenmesinde geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da enflasyon, asgari ücret artışında belirleyici rol oynayacak. Aralık ayının başında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyetle yeni ücreti masaya yatıracak. Özellikle geçim endeksleri, istihdam oranları ve işverene maliyet gibi unsurlar da bu görüşmelerde ele alınacak.