Bakan Mehmet Şimşek’ten asgari ücret açıklaması: %45 zam mı gelecek? İşte 2025 yeni hesaplama

2025 yılı için asgari ücret zammının belirlenmesinde geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da enflasyon, asgari ücret artışında belirleyici rol oynayacak. Aralık ayının başında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyetle yeni ücreti masaya yatıracak. Özellikle geçim endeksleri, istihdam oranları ve işverene maliyet gibi unsurlar da bu görüşmelerde ele alınacak.
Yüzde 25-45 Arasında Artış Oranları Tartışılıyor
Asgari ücretin ne kadar artacağına dair beklentiler farklı oranlar üzerinden şekilleniyor. Yüzde 25 zam, net ücreti 21.253 TL'ye çıkarırken; yüzde 45 zam senaryosunda bu rakamın 24.653 TL olması bekleniyor.r.