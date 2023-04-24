Dev indirim başladı! 24 Nisan 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! Dare Ayçiçek yağı, Mistral tuvalet kağıdı fiyatı düştü! 63,50 TL! Pirinç, sıvı yağ...

A101 24 Nisan ve 27 Nisan 2023 tarihli iki farklı aktüel ürünler listesi açıklandı. Yeni hafta indirimleriyle gündeme gelen A101 aktüel kataloğunda bu hafta gıda, teknolojik aletler ve beyaz eşyada indirim başladı. İşte A101 aktüel 24 Nisan 2023 kataloğu tam listesi