Dev indirim başladı! 24 Nisan 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! Dare Ayçiçek yağı, Mistral tuvalet kağıdı fiyatı düştü! 63,50 TL! Pirinç, sıvı yağ...
Yeni Pazartesi geldi, Nisan ayının son indirimli ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, pirinç ve daha onlarca üründe dev indirim başladı. Vatandaşlar Pazartesi gününden itibaren alışveriş yapmak için hazırlığa girişti. Bu noktada A101'in aktüel ürünler kataloğu ilgi gördü. Peki bu hafta hangi ürünlerde ne kadarlık indirim yapıldı? İşte 24 Nisan 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...
24.04.2023 16:44 - Son Güncelleme: 24.04.2023 16:48
A101 24 Nisan ve 27 Nisan 2023 tarihli iki farklı aktüel ürünler listesi açıklandı. Yeni hafta indirimleriyle gündeme gelen A101 aktüel kataloğunda bu hafta gıda, teknolojik aletler ve beyaz eşyada indirim başladı. İşte A101 aktüel 24 Nisan 2023 kataloğu tam listesi