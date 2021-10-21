Artış sonrası maaşlar da netleşti! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere yüzde 8,46 ve 10,50 zam! İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşı

2022 senesine girmemize son 2,5 ay kalırken, emekliler gözünü yeni senede yapılacak zamma çevirdi. TÜİK'in ekim, Kasım ve Aralık ayları enflasyon rakamlarını açıklamasının sonrasında net rakam belli olacak ancak, memur emeklileri amacıyla oluşturulan maaş hesaplamalarında yüzde 10,46'lık bir zam göründü. Emeklilere senede iki kere zam yapılmaktadır. Yeni senede yapılacak olan zamlar, TÜİK açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Enflasyon rakamlarının sonrasında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam da belli olacak. Daha şuandan milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam göründü.