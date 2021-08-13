ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant...
Renault sıfır araçlar ne kadar oldu? Sorusu ÖTV indirimi sonrası merak edilerek araştırılıyor. ÖTV indirimi kararının ardından sıfır araçta fiyat listesi yeniden düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrahlarında düşüş yaşandı ve sıfır otomobil fiyatlarında vergi indirimiyle birlikte 60 bin TL'yi bulan indirimler meydana gelecek. Bu düzenlemenin ardından araba almak isteyenler Renault güncel fiyat listesini merak edip araştırıyor. Peki, ÖTV indirimi sonrası Renault model araçlar ne kadar oldu? Renault indirimli fiyatları kaç TL oldu? İşte model model yeni güncel fiyat listesi!
ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant yeni fiyatlar ne oldu? ÖTV indiriminin ardından sıfır araçta fiyat listesi yeniden düzenleniyor. Bu düzenlemenin ardından araba almak isteyenler Renault güncel fiyat listesini merak edip araştırıyor. Peki, ÖTV indirimi sonrası Renault model araçlar ne kadar oldu? Renault indirimli fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar!
Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek. İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek.
Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak. Bu noktada talebin artmasıyla bazı stok sorunları da ortaya çıkabilir. Ancak otomobil piyasasını hareketlendirecek bir karar olarak görüyorum. Yıl sonunda satış rakamlarında önemli bir artış da yakalanacaktır. Söz konusu indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecektir.