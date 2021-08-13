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Haberler Ekonomi ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant...

ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant...

Renault sıfır araçlar ne kadar oldu? Sorusu ÖTV indirimi sonrası merak edilerek araştırılıyor. ÖTV indirimi kararının ardından sıfır araçta fiyat listesi yeniden düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrahlarında düşüş yaşandı ve sıfır otomobil fiyatlarında vergi indirimiyle birlikte 60 bin TL'yi bulan indirimler meydana gelecek. Bu düzenlemenin ardından araba almak isteyenler Renault güncel fiyat listesini merak edip araştırıyor. Peki, ÖTV indirimi sonrası Renault model araçlar ne kadar oldu? Renault indirimli fiyatları kaç TL oldu? İşte model model yeni güncel fiyat listesi!

13.08.2021 14:09 - Son Güncelleme: 13.08.2021 14:23
ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant...

ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant yeni fiyatlar ne oldu? ÖTV indiriminin ardından sıfır araçta fiyat listesi yeniden düzenleniyor. Bu düzenlemenin ardından araba almak isteyenler Renault güncel fiyat listesini merak edip araştırıyor. Peki, ÖTV indirimi sonrası Renault model araçlar ne kadar oldu? Renault indirimli fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar!

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ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant...

60 BİN LİRA...

ÖTV matrah kararı otomobil piyasasında uzun süredir bekleniyordu. Karar ile vatandaş daha az vergi vererek daha yüksek fiyatlardaki araçlara ulaşabilecek. Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek.

ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant...

Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek. İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek.

ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant...

Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak. Bu noktada talebin artmasıyla bazı stok sorunları da ortaya çıkabilir. Ancak otomobil piyasasını hareketlendirecek bir karar olarak görüyorum. Yıl sonunda satış rakamlarında önemli bir artış da yakalanacaktır. Söz konusu indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecektir.

ÖTV indirimi ile Renault yeni fiyat listesi güncellendi! Araç almak isteyenler bir taşla iki kuş vuracak! Renault Megane, Clio, Taliant...

Otomobil firmalarının önümüzdeki günlerde hesaplamalarını yaparak fiyatlarını güncellemelerini bekliyorum. Burada rekabetin de ortaya çıkmasıyla hem reklam kampanyaları hızlanacak hem de ek avantajlar sunularak araç satışları cazip hale getirilecektir.

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