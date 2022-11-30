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Doğalgazda yeni rezerv müjdesi an meselesi! Doğu Akdeniz'de büyük heyecan

Son dakika haberi | Türkiye, Karadeniz'de bulunan doğalgazı karaya çıkarma çalışmalarına devam ederken bir yandan da Akdeniz'deki arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler Mavi Vatan'da destan yazarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları da heyecan yarattı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Akdeniz'de iki ayrı bölgede doğalgaz tespit ettiği ve bununla ilgili çalışmaların devam ettiği iddia edildi.

30.11.2022 07:07 - Son Güncelleme: 30.11.2022 07:07
Doğalgazda yeni rezerv müjdesi an meselesi! Doğu Akdeniz’de büyük heyecan

Türkiye, Mavi Vatan'da destan yazıyor. Denizler didik didik edilirken, diğer yandan Karadeniz gazını karaya çıkarma çalışmaları devam ediyor.

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Doğalgazda yeni rezerv müjdesi an meselesi! Doğu Akdeniz’de büyük heyecan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz aramaları ile ilgili açıklamaları heyecana yol açtı.

Doğalgazda yeni rezerv müjdesi an meselesi! Doğu Akdeniz’de büyük heyecan

İddialara göre Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de iki ayrı bölgede doğalgaz tespit etti. Karadeniz'de yeni müjdeler yolda.

Doğalgazda yeni rezerv müjdesi an meselesi! Doğu Akdeniz’de büyük heyecan

Karadeniz gazını doğalgaz iletim sistemine bağlayacak 170 kilometrelik boru hattı serim ve döşeme işlemi tamamlandı.

Doğalgazda yeni rezerv müjdesi an meselesi! Doğu Akdeniz’de büyük heyecan

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmaların yüzde 85'i, Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz operasyonlarının da yüzde 65'i tamamlandı. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğalgaz iletim sistemine aktarılacak. İlk gazın ise mart ayında evlere girmesi bekleniyor.

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