Doğalgazda yeni rezerv müjdesi an meselesi! Doğu Akdeniz'de büyük heyecan
Son dakika haberi | Türkiye, Karadeniz'de bulunan doğalgazı karaya çıkarma çalışmalarına devam ederken bir yandan da Akdeniz'deki arama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler Mavi Vatan'da destan yazarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları da heyecan yarattı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Akdeniz'de iki ayrı bölgede doğalgaz tespit ettiği ve bununla ilgili çalışmaların devam ettiği iddia edildi.
30.11.2022 07:07 - Son Güncelleme: 30.11.2022 07:07
Türkiye, Mavi Vatan'da destan yazıyor. Denizler didik didik edilirken, diğer yandan Karadeniz gazını karaya çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz aramaları ile ilgili açıklamaları heyecana yol açtı.
Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmaların yüzde 85'i, Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz operasyonlarının da yüzde 65'i tamamlandı. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğalgaz iletim sistemine aktarılacak. İlk gazın ise mart ayında evlere girmesi bekleniyor.