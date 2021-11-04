Emeklilik için yaş bekleyenlere müjde! 4 Kasım EYT en son durum: EYT için ara formül ile kısmi çalışma yapıldı! EYT Meclis'e geldi mi?
4 Kasım EYT son durum: EYT için ara formül ile kısmi çalışma yapıldı! EYT Meclis'e geldi mi? Yaşı beklemeden emekli olmak isteyen vatandaşlara son dakika EYT müjdesi geldi! Emeklilik şartlarını tamamlayıp yalnızca yaşı bekleyenlerin bozukluğu çözülüyor. Primi dolup yaş bekleyenler amacıyla ara formül! EYT kararı MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Karar göre EYT'nin çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Ve gözler oradaydı! Hükümet düğmeye bastı! Asgari ücret ve emekli maaşları artacak, EYT'liler için flaş çalışma başlatıldı Süreyi en az 2-3 yıl düşürecek! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile gün sayan kadın ve erkeklere müjde! Artık eli kulağında...
3 Kasım EYT son durum: Peş peşe açıklamalar yapıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT mağdurları adı altında dernek kuran vatandaşlar için beklenen haber geldi. AK Parti doğrultusundan hazırlanan seçime hazırlık raporu ile 3600 ek göstergenin yanı sıra EYT mağdurlarının da planlama içinde yer alabileceği meydana çıkmıştı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da ilk kez bir çalışmada yer alacak. Bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün miktarını doldurup, emekli olmak amacıyla lüzumlu yaş zamanını bekleyenler amacıyla, bir planlama değerlendirmeye alındı. Bekleme zamanını 2-3 sene düşürmeyi hedefleyen plana göre, prim gün miktarını tamamlayanlar ya da şu anda emekli olmak amacıyla 56 yaşını bekleyenlere 2-3 senelik bir üstünlük sağlanması değerlendirilecek.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) SON DURUM NEDİR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) problemlerinin çözümü amacıyla hükümetten ismim beklerken Reuters haber ajansına konuşan iki yetkilinin aktardığı verilere göre dar gelirli ve dezavantajlı kümelerin gelirinin artırılması, 2 bin TL altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi takviyeleri sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.
• 55 yaş ve 5.000 prim günüyle veya
• 55 yaş, 15 sene sigortalılık ve 3.600 prim günüyle veya
• 25 sene sigortalılık ve 5.000 prim günüyle emekli olabiliyordu. Dolayısıyla 1 Ocak Ayı 1990 tarihinde, 18 yaşındayken ilk kez SSK'lı olarak çalışmaya başlayan bir erkek, 1 Ocak Ayı 2015 tarihinde, 5.000 gün de çalışmışsa, 43 yaşında emekli aylığı bağlatabiliyordu. 8 Eylül 1999 ve evvel ilk kez SSK'lı olmuş bir bayan ise;
• 50 yaş ve 5.000 prim günüyle veya
• 50 yaş ve 15 sene sigortalılık ve 3.600 prim günüyle veya
• 20 sene sigortalılık ve 5.000 prim günüyle emekli olabiliyordu. Dolayısıyla 1 Ocak Ayı 1990 tarihinde, 18 yaşındayken ilk kez SSK'lı olarak çalışmaya başlayan bir bayan SSK'lı, 1 Ocak Ayı 2010 tarihinde, 5.000 gün de çalışmışsa emekli aylığı bağlatabiliyordu. Bu şartlar altında 18 yaşında çalışmaya başlayan bir bayan, 38 yaşında emekli aylığı bağlatabiliyordu. Bu şahıslar de bu koşullara göre planlarını yapıp ve hayallerini kurdular.