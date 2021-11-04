Emeklilik için yaş bekleyenlere müjde! 4 Kasım EYT en son durum: EYT için ara formül ile kısmi çalışma yapıldı! EYT Meclis’e geldi mi?

3 Kasım EYT son durum: Peş peşe açıklamalar yapıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT mağdurları adı altında dernek kuran vatandaşlar için beklenen haber geldi. AK Parti doğrultusundan hazırlanan seçime hazırlık raporu ile 3600 ek göstergenin yanı sıra EYT mağdurlarının da planlama içinde yer alabileceği meydana çıkmıştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da ilk kez bir çalışmada yer alacak. Bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün miktarını doldurup, emekli olmak amacıyla lüzumlu yaş zamanını bekleyenler amacıyla, bir planlama değerlendirmeye alındı. Bekleme zamanını 2-3 sene düşürmeyi hedefleyen plana göre, prim gün miktarını tamamlayanlar ya da şu anda emekli olmak amacıyla 56 yaşını bekleyenlere 2-3 senelik bir üstünlük sağlanması değerlendirilecek.