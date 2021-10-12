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Haberler Ekonomi Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alın! Günde sadece 2-3 saat ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları...

Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alın! Günde sadece 2-3 saat ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları...

Yüzbinlerce kişinin iş bulmasına olanak tanıyan böyleyece hem bireysel hem de toplumsal ekonomiye katkı sağlayan İŞKUR özellikle ev hanımlarını sevindirecek bir fırsat sunuyor. Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alma şansı için evde sadece 2-3 saatinizi çalışmaya ayırmanız yeterli. İŞKUR paketleme işi hem keyifli olması hem de ev ekonomisine destek olması amacıyla yoğun ilgi görüyor ve başvurular devam ediyor. Peki İŞKUR paketleme işi başvuru şartları nelerdir? İşte merak edenler için paketleme işi ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor!

12.10.2021 14:40 - Son Güncelleme: 12.10.2021 14:40
Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alın! Günde sadece 2-3 saat ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları...

Üreticilerden bazıları fabrikasında yeterli işçi kapasitesi olmadığı için paketleme işini evden yaptırmayı tercih ediyor. İŞKUR paketleme işi evden sadece 2-3 saatinizi ayırarak oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş almanızı sağlıyor. Özellikle evine maddi olarak destek sağlamak isteyen ev hanımları başvuru yapıyor ve henüz yapmamış olanlar istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. Peki İŞKUR paketleme işi başvuru şartları neler, paketleme işi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İŞKUR'un desteklediği bu insan gücü iş için merak edilenler…

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Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alın! Günde sadece 2-3 saat ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları...

Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.

Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alın! Günde sadece 2-3 saat ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları...

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.

Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alın! Günde sadece 2-3 saat ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları...

Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.

Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alın! Günde sadece 2-3 saat ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları...

Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.

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