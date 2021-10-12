Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alın! Günde sadece 2-3 saat ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları...
Yüzbinlerce kişinin iş bulmasına olanak tanıyan böyleyece hem bireysel hem de toplumsal ekonomiye katkı sağlayan İŞKUR özellikle ev hanımlarını sevindirecek bir fırsat sunuyor. Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alma şansı için evde sadece 2-3 saatinizi çalışmaya ayırmanız yeterli. İŞKUR paketleme işi hem keyifli olması hem de ev ekonomisine destek olması amacıyla yoğun ilgi görüyor ve başvurular devam ediyor. Peki İŞKUR paketleme işi başvuru şartları nelerdir? İşte merak edenler için paketleme işi ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor!
Üreticilerden bazıları fabrikasında yeterli işçi kapasitesi olmadığı için paketleme işini evden yaptırmayı tercih ediyor. İŞKUR paketleme işi evden sadece 2-3 saatinizi ayırarak oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş almanızı sağlıyor. Özellikle evine maddi olarak destek sağlamak isteyen ev hanımları başvuru yapıyor ve henüz yapmamış olanlar istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. Peki İŞKUR paketleme işi başvuru şartları neler, paketleme işi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İŞKUR'un desteklediği bu insan gücü iş için merak edilenler…
Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.