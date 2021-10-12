Oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş alın! Günde sadece 2-3 saat ayırmanız yeterli! İŞKUR paketleme işi başvuru şartları...

Üreticilerden bazıları fabrikasında yeterli işçi kapasitesi olmadığı için paketleme işini evden yaptırmayı tercih ediyor. İŞKUR paketleme işi evden sadece 2-3 saatinizi ayırarak oturduğunuz yerden 3.500 TL maaş almanızı sağlıyor. Özellikle evine maddi olarak destek sağlamak isteyen ev hanımları başvuru yapıyor ve henüz yapmamış olanlar istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. Peki İŞKUR paketleme işi başvuru şartları neler, paketleme işi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İŞKUR'un desteklediği bu insan gücü iş için merak edilenler…